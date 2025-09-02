Rīgā atklās pasaulē lielāko basketbola kreklu Ginesa rekorda sasniegšanai
Pie Brīvības pieminekļa šodien plkst.12.30 tiks prezentēs pasaulē lielākais basketbola krekls, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Ar Rīgas pašvaldības atbalstu ilgtspējīgas modes platforma "Bourzma" izgatavojusi pasaulē lielāko basketbola kreklu, lai sasniegtu jaunu Ginesa rekordu.
Milzu krekls šūts no otrreiz izmantotiem sporta apģērbiem, un tajā bija plānots savienot aptuveni 500 basketbola kreklus.
Ideja dzimusi "Bourzma" komandai, kas ikdienā īsteno projektus, popularizējot tekstila otrreizēju izmantošanu. Basketbola krekls nav izvēlēts nejauši, jo tas simbolizē Latvijai nozīmīgo sporta kultūru un tiek šūts laikā, kad Rīgā norisinās Eiropas basketbola čempionāts.
Rekordam nepieciešamie krekli saņemti arī no partneriem "VEF Rīga" un vietējiem basketbolistiem. Pie rekordkrekla radīšanas strādāja pieci "Bourzma" komūnas dizaineri, kas ikdienā specializējas ilgtspējīgā modē un dizainā.
Pasākuma mērķis nav tikai rekords, bet arī aicinājums pievērst uzmanību tekstila industrijas radītajām vides problēmām. Akcija aicina sabiedrību domāt par to, kā ikdienā dot "otro dzīvi" jau esošam apģērbam, vienlaikus iedvesmojot ar radošiem piemēriem.