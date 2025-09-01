Latvijas izlase Eiropas čempionāta mačā uzveic Portugāli
Latvijas basketbola izlase pirmdien Rīgā notiekošajā Eiropas čempionāta grupu turnīra mačā ar 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) pārspēja Portugāli un ...
Serbija uzveic Čehiju un Latvija oficiāli iekļūst izslēgšanas spēļu turnīrā
Pēc Serbijas uzvaras pār Čehiju Eiropas čempionātā basketbolā, Latvijas izlase nodrošinājusi trešo vietu A grupā un iekļuvusi izslēgšanas spēļu turnīrā.
Serbija uzvarēja Čehiju ar 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17).. Uzvarētājiem 13 punktus guva Filips Petruševs, bet 12 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Nikola Milutinovs. Čehiem pa deviņiem punktiem guva Jaromīrs Bohačīks un Jans Zīdeks, kura kontā arī piecas atlēkušās bumbas.
Jau ziņots, ka A grupā Rīgā pirmdien Turcija ar 84:64 pieveica Igauniju, bet Latvijas izlase ar 78:62 - Portugāli. A grupā pa četrām uzvarām četros mačos ir Turcijai un Serbijai, bet Latvijai ir divi panākumi, visām trim izlasēm nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Igaunijai un Portugālei ir pa vienai uzvarai, bet Čehija ir zaudējusi visos četros mačos un jau zaudējusi iespēju iekļūt astotdaļfinālā.
Latvijas valstsvienība A grupas pēdējā spēlē trešdien tiksies ar Čehiju. B grupā pirmdien Melnkalnes basketbolisti ar 87:81 pieveica Zviedriju, Vācija ar 120:57 - Lielbritāniju, bet Lietuva ar 81:78 - Somiju. B grupā četras uzvaras ir svinējusi Vācija, pa trim - Lietuva un Somija, pa vienai - Melnkalne un Zviedrija, bet Lielbritānija ir zaudējusi visos četros mačos. Tieši ar šīs grupas otrās vietas ieņēmējiem Latvijas izlase aizvadīs astotdaļfināla cīņu.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.