Bertāns: "Portugāles basketbolisti laukumā neradīja nekādus pārsteigumus!" VIDEO
Latvijas vīriešu basketbola izlase mačā ar Portugāli aizvadīja ļoti veiksmīgu pirmo puslaiku, norāda valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns.
"Pirmais puslaiks bija ļoti labs, uzbrukumā atradām visu, ko gribējām - tiešām ļoti labus metienus. Varbūt palīdzēja tas, ka iekrita viens vai otrs trakāks metiens. Aizsardzība arī bija līmenī, noturējām puslaikā zem 30 ielaistajiem punktiem," stāstīja Bertāns.
"Otrais puslaiks varbūt nebija tik labs, kaut kurā brīdī paļāvāmies uz to, ka tas pārsvars ir tik liels. Vairs nebija gāzes pedālis grīdā līdz galam. Pie tā ir nedaudz jāpiedomā, jo nevar tā. šajā turnīrā ir jāmauc visas 40 minūtes, neskatoties uz rezultātu," viņš turpināja.
Tāpat Bertāns norādīja, ka Portugāles basketbolisti laukumā neradīja nekādus pārsteigumus, un spēlēja tieši tā, kā Latvijas valstsvienības basketbolisti bija gatavojušies pretinieku spēlei.
"Bija skaidrs, ka viņiem vienīgais veids, kā aizķerties spēlē, būs provocēt. Ja kaut kur pašā sākumā vēl atbildējām, tad pēc tam sapratām, ka nevaram tā spēlēt un pielāgoties viņu spēlei. Tā bija viņiem vienīgā iespēja salauzt spēli, bet mēs noturējām savu kursu," izcēla Latvijas izlases kapteinis.
Jau pirmās ceturtdaļas vidū Latvijas valstsvienība palika bez saspēles vadītāja Artūra Žagara, un Bertāns norādīja, ka tas manāmi palielinājis arī viņa laukumā pavadītās minūtes.
"Ja nemaldos, tad uzgāju laukumā pirmās ceturtdaļas vidū un maiņa bija trešās ceturtdaļas beigās. Tas vien jau liecina, ka tā rotācija ļoti saīsinās, ja man bija jāspēlē tik daudz minūtes pēc kārtas. Labā ziņa, ka iepriekšējās spēlēs nebiju spēlējis tik daudz, tāpēc bija enerģija un spēks," viņš piebilda.
A grupā pirms Serbijas - Čehijas spēles četras uzvaras četros mačos ir Turcijai, trīs uzvaras trīs spēlēs - Serbijai, abām nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Četros mačos Latvijai ir divi panākumi, bet Igaunijai un Portugālei - pa vienam. Čehija ir zaudējusi visos trijos mačos.