Latvijas izlase Eiropas čempionāta mačā uzveic Portugāli
Latvijas basketbola izlase pirmdien Rīgā notiekošajā Eiropas čempionāta grupu turnīra mačā ar 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) pārspēja Portugāli un ...
"Esmu nedaudz vīlies par savainojumiem!" pēc mača ar Portugāli pauž Banki
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki pēc veiksmīgā Eiropas čempionāta mača ar Portugāles izlasi, norādīja, ka ir "apmierināts ar rezultātu starpību, bet ir nedaudz vīlies par savainojumiem".
"Pret Portugāli bija tāda spēle, kādu gaidījām, bet viņu pieeja bija ļoti laba. Mums bija ļoti laba pirmā un otrā ceturtdaļa, esmu diezgan apmierināts ar rezultāta starpību, bet nedaudz vīlies par savainojumiem, pie kuriem tikām spēles laikā," viņš norādīja, taču neatklāja, cik nopietnas ir Artūra Žagara vai Kristera Zorika gūtās traumas.
Diemžēl Artūram Žagaram spēle 🇵🇹 : 🇱🇻 ir noslēgusies priekšlaicīgi. pic.twitter.com/iQdKLFQgkh— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) September 1, 2025
"Abas komandas iztērēja visu enerģiju mačā, kas savā ziņā bija kā izslēgšanas spēle, jo, visticamāk, Turcija un Serbija spēlēs par pirmo vietu grupā. Joprojām ir iespēja tikt trešajā un ceturtajā vietā grupā, un ir komandas, kas cīnīsies līdz beigām. Līmenis ir vienlīdzīgs," stāstīja Banki.
Latvijas basketbolisti mačā ar Portugāli izmeta 40 tālmetienus un vairāk nekā divas reizes mazāk divu punktu metienus (17). "Esam aizvadījuši piecas sagatavošanās spēles, šis ir mūsu ceturtais mačs. Vairāk vai mazāk esam komanda, kas izpilda daudz tālmetienus. Svarīgākais ir metiena kvalitāte, un tas, kā veidojam metienu. Mums ir spēlētāji kā Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns, kuri var realizēt metienus, kas ir ārpus parasta cilvēka spējām. Tas arī ir saistīts ar mūsu spēles stilu un sastāvu," skaidroja Banki.
Ņemot vērā nesenās Latvijas izlases traumas, Banki kritizēja Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) noteikumus par to, ka turnīra gaitā savainotos spēlētājus nevar vairs aizstāt.
Savukārt Kristaps Porziņģis izcēla, ka Latvijas izlase maču iesāka ar labu uzbrukumu, realizējot daudz metienus no trīspunktu līnijas. "Mačam turpinoties, varējām paveikt labāku darbu. Kopumā tā bija laba spēle, labs atbalsts no līdzjutējiem, un es izbaudīju šeit spēlēt," teica Latvijas basketbolists. "Ieskrējāmies, jo īpaši sākumā. Tā bija svarīga spēle, kuru jāuzvar, un forši, ka visu maču bijām komfortablā vadībā."
A grupā pirms Serbijas - Čehijas spēles četras uzvaras četros mačos ir Turcijai, trīs uzvaras trīs spēlēs - Serbijai, abām nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Četros mačos Latvijai ir divi panākumi, bet Igaunijai un Portugālei - pa vienam. Čehija ir zaudējusi visos trijos mačos.