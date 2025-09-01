"Kristapam atraisījās rokas!" pēc mača ar Portugāli pauž Bertāns
Latvijas basketbola izlases līderis Kristaps Porziņģis ar saviem veiksmīgajiem metieniem palīdzēja atraisīties arī pārējiem komandas biedriem, norāda valstsvienības uzbrucējs Dāvis Bertāns.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā Eiropas čempionāta (EČ) grupu turnīra mačā ar 78:62 pārspēja Portugāli un ir tuvu iekļūšanai izslēgšanas spēļu turnīrā.
"Iesākām ļoti labi aizsardzībā, un tā arī ir - spēlējot aizsardzībā, arī uzbrukums kļūst vieglāks. Turklāt arī Kristapam atraisījās rokas," secināja Bertāns.
Pēc Andreja Gražuļa traumas Bertānam vairāk jāspēlē ceturtā numura pozīcijā, kas viņam nav tik ierasta, kā trešajam numuram.
"Tādā veidā, kā es spēlēju, neesmu ne ceturtais, ne trešais numurs. Man ir sava pozīcija, kas jāizmanto, palīdzot citiem atraisīties. Iespējams, ceturtajā pozīcijā reizēm ir vieglāk, jo pretspēlētājs ir lēnāks," atzina Bertāns.
Pirmajās trīs spēlēs Porziņģis nerealizēja nevienu no 13 tālmetieniem, bet pirmdien grozā raidīja piecus no 12 "trejačiem", kamēr pats Bertāns - trīs no deviņiem.
"Iepriekšējos gados lielākoties bijām spēlējuši bez viņa. Tagad mums ir jāpielāgojas, lai palīdzētu viņam un mums pašiem. Ja viņam labi krīt metieni, tad laukumus kļūst atvērts - garajiem jāstāv uz trīspunktu līnijas un jāsedz, kamēr groza apakšā nav neviena bloķētāja. [Nemīašs] Keta tik maz bloku nav uzlicis nevienā citā spēlē, un tas ir Kristapa nopelns," skaidroja Bertāns.
Dažās spēles epizodēs bija asas sadursmes starp basketbolistiem, taču tika smaga cīņa kā ar igauņiem, šoreiz neesot bijusi.
"Nevaram nevienu salīdzināt ar to stilu, ko spēlē igauņi. Iespējams, kādā brīdī portugāļi sāka provocēt, cerot mainīt spēles gaitu. Mums pašiem bija jāsaglabā vēsu prātu," atzina Bertāns.
A grupā pirms Serbijas - Čehijas spēles četras uzvaras četros mačos ir Turcijai, trīs uzvaras trīs spēlēs - Serbijai, abām nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Četros mačos Latvijai ir divi panākumi, bet Igaunijai un Portugālei - pa vienam. Čehija ir zaudējusi visos trijos mačos.