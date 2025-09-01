Jūrmalas "Spartaks" joprojām Ošam nav atmaksājis parādu. Sportists asi vēršas pret Latvijas Futbola federāciju
Latvijas futbola aizsargs Mārcis Ošs atklātā vēstulē izteicis pārmetumus Latvijas Futbola federācijai (LFF) par tās pielaidīgo attieksmi pret Jūrmalas "Spartaks" klubu, kas viņam palicis parādā naudu. LFF pārmetumus noraidījis.
"Cienījamais Latvijas Futbola federācijas prezident! Pirms vēršu tālākas darbības ārpus federācijas, vēršos pie Jums personīgi, jo ir izveidojusies nepatīkama situācija. Jau kopš 2022. gada FK "Spartaks" nav nokārtojies ar mani un izmaksājis man pienākošos darba algu, par kuru pat bija LFF SSPK lēmums (2022. gada 5. decembra Spēlētāju statusa un pāreju komitejas lēmums)."
"Līdz šim man arī nav sniegta atbilde uz manu iepriekš iesniegto iesniegumu (15.01.2025) par darba algas nenomaksāšanu no FK SPARTAKS puses, kā arī nav novērojamas nekādas reālas darbības no LFF puses šīs situācijas risināšanā."
"Vēršu uzmanību uz to, ka FK "Spartaks" joprojām ir parādā man darba algu EUR 10 263.25 apmērā. Līdz šī iesnieguma iesniegšanas brīdim SIA "FK Spartaks" joprojām nav veicis nevienu maksājumu," mikroblogošanas vietnē "X" norāda Ošs.
"Neskatoties uz to, LFF turpina sadarboties ar FK SPARTAKU un, cik man zināms, pat ir izmaksājusi tam finansējumu, nepārbaudot vai nenodrošinot iepriekš noteikto saistību izpildi. Tādēļ rodas pamatots jautājums par LFF atbildību un tās rīcības atbilstību vispārējiem tiesību principiem, tostarp ir konstatējama situācija, kurā Latvijas Futbola federācija pieļauj, ka tās saistošie lēmumi tiek ignorēti bez sekām un pieļauj to sistemātisku ignorēšanu no klubu puses. Šāda rīcība ne tikai grauji LFF institucionālo autoritāti, bet ir pretrunā ar labas pārvaldības, tiesiskuma un vienlīdzīgas attieksmes principiem. Rezultātā tiek veicināta klubu nesodāmības sajūta un visatļautība, savukārt spēlētāji nonāk tiesiski neaizsargātā stāvoklī, kas apdraud gan viņu tiesības, gan profesionālo drošību."
"Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinu LFF nekavējoties: pieprasīt un panākt, lai FK SPARTAKS pilnībā izpilda savas finansiālās saistības pret mani. Izskatīt iespēju arī vienoties par atmaksas grafiku; ieturēt šobrīd un turpmākajiem maksājumiem, ja tādi ir paredzēti un veikt parāda nomaksu."
"Sagaidu rakstisku atbildi par LFF lēmumiem un plānoto rīcību šīs situācijas ietvaros 7 (septiņu) dienu laikā no šī iesnieguma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā netiks saņemta konkrēta rīcība un atbilde, būšu spiests vērsties attiecīgās institūcijās, tostarp: FIFA/UEFA, Latvijas Republikas Vispārējā tiesā, kā arī publiski informēt plašāku sabiedrību un sporta sabiedrību, ieskaitot medijus, par iespējamo LFF bezdarbību un kluba aizsargāšanu uz spēlētāja tiesību pārkāpuma rēķina. Ceru uz konstruktīvu un taisnīgu problēmas risinājumu tuvākajā laikā. Ar cieņu, Mārcis Ošs," teikts viņa publicētajā vēstulē.
LFF: "Jūsu apgalvojums ir nepamatots!"
Atbildi parādā nav palikusi LFF, kas Ošam atbildējusi, publicējot atklātu vēstuli ar savām pārdomām par notikušo.
"Latvijas Futbola federācija (turpmāk – LFF) ir saņēmusi un izvērtējusi Jūsu 2025. gada 22. augusta iesniegumu. LFF kategoriski noraida tajā izteiktos pārmetumus un norāda, ka LFF konsekventi ir veikusi attiecīgās darbības un īstenojusi komunikāciju ar FK “Spartaks”, lai nodrošinātu Jūsu kā spēlētāja tiesību aizsardzību un panāktu taisnīgu noregulējumu attiecībā uz Jūsu prasījumu pret FK “Spartaks”," norāda LFF.
"LFF vienmēr iestājas par savu biedru, kā arī tajos nodarbināto spēlētāju tiesībām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Jebkurš spēlētāja iesniegums tiek rūpīgi izskatīts LFF Spēlētāju statusa un pāreju komitejā (SSPK), lai nodrošinātu, ka spēlētāju tiesības tiek aizsargātas un strīdi tiek atrisināti taisnīgi un juridiski korektā ceļā. Turklāt jebkura LFF vai FIFA institūciju lēmuma neizpilde tiek izvērtēta LFF Disciplinārlietu komitejā, kurai ir tiesības piemērot sankcijas pārkāpējiem klubiem."
"Līdz šim FK “Spartaks” izmaksātais finansējums ir ticis pārskaitīts tikai un vienīgi saskaņā ar UEFA cirkulāriem un tiem pievienotajām norādēm par līdzekļu izlietojuma mērķiem. Tādējādi Jūsu apgalvojums, ka LFF būtu pārskaitījusi klubam tādus līdzekļus, kurus LFF bija juridisks pienākums novirzīt Jums, ir nepamatots. Laika posmā, kad FK “Spartaks” aktīvi piedalījās LFF sacensībās, pret šo klubu par FIFA un LFF lēmumu neizpildi tika piemērotas attiecīgās sankcijas – gan naudas sodi, gan jaunu spēlētāju reģistrācijas aizliegums, kas ir spēkā pat līdz šim brīdim."
"Tajos gadījumos, kad klubs vairs nepiedalās sacensībās, LFF iespējamais sankciju klāsts ir objektīvi ierobežots. Šajā kontekstā FK “Spartaks” jautājums tika virzīts līdz pat galējai iespējamai sankcijai – izslēgšanai no LFF biedru saraksta 2025. gada kongresā. LFF biedri, neraugoties uz LFF sniegto pamatojumu, tomēr lēmā 2025. gada kongresā nevienu no biedriem neizslēgt."
"Ņemot vērā iepriekš minēto, ir secināms, ka LFF ir proaktīvi rīkojusies un piemērojusi visas tās rīcībā esošās sankcijas, ieskaitot virzību uz kluba izslēgšanu no biedru saraksta. Neskatoties uz minēto un respektējot LFF biedru lēmumu atstāt FK “Spartaks” LFF biedru vidū, LFF turpinās komunikāciju ar klubu un pieprasīs rīcības plānu esošo LFF un FIFA institūciju lēmumu izpildei, tostarp arī SSPK lēmuma izpildei attiecībā uz parādsaistību nokārtošanu pret Jums, un LFF informēs Jūs par situācijas attīstību."