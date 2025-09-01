Melnkalnes basketbolisti uzvar un saasina cīņu par astotdaļfinālu
Melnkalnes vīriešu basketbola izlase pirmdien Tamperē Eiropas čempionātā mačā uzvarēja Zviedriju, liedzot pretiniekiem nodrošināt vietu astotdaļfinālā, savukārt paši saglabājot izredzes iegūt ceļazīmi uz Rīgu.
Melnkalnes basketbolisti bija pārāki ar rezultātu 87:81 (18:15, 22:19, 24:31, 23:16). Melnkalnei Nikola Vučevičs izcēlās ar 23 punktiem, 15 atlēkušajām bumbām, četrām rezultatīvām piespēlēm un trīs bloķētiem metieniem, Igors Drobņaks guva 15 punktus, bet pa desmit punktiem bija četriem spēlētājiem, tajā skaitā bijušajam "VEF Rīga" basketbolistam Kailam Olmenam, kurš pievienoja arī septiņas rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās bumbas.
Zviedrijas izlasē Pelle Larsons guva 28 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un atdeva četras rezultatīvas piespēles, Simonam Birganderam pirmajos divos statistikas rādītājos bija 11+10, tāpat 11 punktus guva Barra Ndžī, bet desmit punkti bija Viktoram Gadeforsam.
Šodien Tamperē plkst.16.30 tiksies Vācija un Lielbritānija, bet plkst.20.30 - Lietuva un Somija.
Pirmās divas vietas B grupā ieņem trīs uzvaras svinējušās Vācija un Somija. Lietuvai ir divas uzvaras, Melnkalnei un Zviedrijai - pa vienai, bet Lielbritānija zaudējusi trīs mačos.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.