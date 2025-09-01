Brazīlijas basketbola izlase pēc triumfa.
Basketbols
Šodien 14:24
Amerikas kausa izcīņā basketbolā triumfē Brazīlijas izlase
Brazīlijas vīriešu basketbola izlase svētdien Nikaragvā triumfēja Amerikas kausa izcīņas finālturnīrā pirmo reizi kopš 2009. gada.
Brazīlija finālā ar 55:47 (16:15, 15:9, 11:12, 13:11) uzvarēja Argentīnas valstsvienību.
Starp uzvarētājiem ar 14 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Jagu dos Santošs, kurš tika arī atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju, Brunu Kaboklu pievienoja 11 punktus un septiņas atlēkušās bumbas, bet vēl deviņus punktus guva Giļerme Deudātu. Argentīnas izlasē rezultatīvākais ar 11 gūtajiem punktiem bija Fransisko Kafaro, kamēr pie astoņiem punktiem tika Hosē Vildosa.
Cīņā par bronzu ASV basketbolisti ar 90:85 (23:18, 26:19, 19:24, 22:24) pārspēja Kanādas vienību. Amerikāņu uzvaru ar 21 gūto punktu sekmēja Tailers Kavano un Džavonte Smārts.
2022. gada Amerikas kausa finālā Argentīna ar 75:73 pārspēja Brazīliju.