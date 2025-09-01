"Būs jāizmanto citas kvalitātes!" Mareks Mejeris uzskata, ka Andreju Gražuli aizstāt būs sarežģīti
Latvijas vīriešu basketbola izlasē savainoto spēka uzbrucēju Andreju Gražuli aizstāt šobrīd ir neiespējami, līdz ar to laukumā būs jāizmanto citas kvalitātes, sarunā ar žurnālistiem teica cits ceturtās pozīcijas spēlētājs Mareks Mejeris.
Spēlē ar Serbiju Latvijas izlases rindās pēdas savainojuma guva Gražulis, kuram Rīgā notiekošais Eiropas čempionāta finālturnīrs ir beidzies. "Garo spēlētāju mums pietiek, tas nav tas lielākais robs. Taču Andreju aizstāt šobrīd ir neiespējami, līdz ar to būs jāizmanto citas kvalitātes," teica Mejeris.
Pirmdien ceturtajā spēlē latvieši tiksies ar Portugāli, un uzvaras gadījumā vakarā, visticamāk, nodrošinās vietu astotdaļfinālā. Mejeris atzina, ka Latvijas izlasei jāturpina agresīvā spēle, kā tas izdevies iepriekšējos divos mačos. "Mums jāuzbrūk fiziski un jābūt spēlē. Viņiem ir garš centra spēlētājs [Nemiašs Keta], ar to būs jātiek galā, taču arī mums ir garš centra spēlētājs [Kristaps Porziņģis], tā kā viss kārtībā."
Ikdienā Rumānijā spēlējošais Mejeris vairāk zina Travantes Viljamsa spēles stilu, jo naturalizētais amerikāņu uzbrucējs pārstāv tā paša čempionāta komandu. "Viņš spēlē mazliet citādāk nekā klubā, un ir pirmā vai otrā opcija uzbrukumā. Viņš daudz met. Varbūt ne ātrākais, toties fiziski spēcīgs spēlētājs," teica Mejeris. "Arī saspēlnieki var mest. Bija viens spēlētājs [Djogu Britu], kurš pret Serbiju iemeta 22 punktus, bet pārējās neko īpašu neparādīja. Tās ir izlases spēles, kurās jebkurš var iemest. Tagad visas izlases var uzvarēt jebkuru, līdz ar to katrā mačā ir jākoncentrējas," secināja basketbolists.
"Centīsimies mazliet rotēt aizsardzībā, neatdot viņiem komandas basketbola iespējas. Jāierobežo centra spēlētāji un nevar dot atkārtotas iespējas pēc metieniem - jāvāc atlēkušās bumbas," par gaidāmo spēli teica Lukas Banki asistents Jānis Gailītis.
Keta un Kristaps Porziņģis pērn Bostonas "Celtics" sastāvā sarūpēja savām valstīm vēsturē pirmos Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionus. Pirmdien sagaidāma bijušo komandas biedru spēle vienam pret otru. "Jālimitē iespējas saņemt bumbu groza tuvumā. Tas ir komandas darbs - palēnināt spēli un izdarīt spiedienu uz bumbu. Nekādas ģeniālas lietas nav jādara. Viss ir ļoti vienkārši, taču liela nozīme ir izpildījuma kvalitātei un stabilitātei," teica Gailītis.
Kā atzina Gailītis, Latvijas izlase augusi no spēles uz spēli, taču vēl ir trūkumi, kas jānovērš. "Joprojām zaudējam atlēkušās bumbas, joprojām ir nesagatavoti metieni un darbības, kurās pietrūkst vēl viena atdeve, vēl viena rotācija. Nospēlējam ne līdz galam. Arī metienu procents ir stipri vājāks nekā pārbaudes spēlēs," secināja Gailītis.
A grupā pēc trīs spēlēm Turcijai un Serbijai ir pa trīs uzvarām un garantēta dalība astotdaļfinālā. Latvija, Igaunija un Portugāle svinējušas pa vienai uzvarai katra, bet Čehijai ir trīs zaudējumi.