Rasisma skandāli "EuroBasket": lietuvieši spiesti taisnoties, Francijas aizsargs neklusē pēc neētiska paša gājiena
2025. gada Eiropas čempionāts pēdējās dienās ierauts rasisma skandālos. FIBA diskvalificējusi kādu Lietuvas fanu, kurš rasistiski izteicies Denisa Šrēdera virzienā un situāciju komentējis Lietuvas menedžeris Lins Kleiza. Publiski izteicies arī Francijas spēlētājs Silveins Fransisko, kurš kritizēts par darbībām spēlē pret Slovēniju.
Sestdien, 30. augustā, spēles laikā Tamperē starp Vācijas un Lietuvas basketbolistiem puslaika pārtraukumā, ejot uz ģērbtuvēm tunelī, izvērtās skaidrošanās starp abu valstu spēlētājiem. Kā izrādījās pēc mača, kurā Vācija guva pārliecinošu uzvaru (107:88), lietuviešu fani esot izteikuši rasistiskus komentārus tās līdera Denisa Šrēdera virzienā. FIBA ātri reaģēja uz situāciju, un vainīgo fanu diskvalificēja no atrašanās tās turnīrā.
FIBA statement on incident during FIBA #EuroBasket 2025 game between Germany and Lithuania
Situāciju puslaika pārtraukumā centās nogludināt Lietuvas izlases menedžeris Lins Kleiza, kurš karjeras laikā spēlējis NBA un ilgu laiku bijis Baltijas valstu rekordists vienā mačā gūto punktu ziņā (41 punkts, ko vēlāk pārspēja Kristaps Porziņģis, gūstot 43 punktus). Viņš piedāvājis savu notikušā izklāstu. "Brīdī, kad pats tuvojos ģērbtuvei, Šrēders Jonam Valančūnam jau bija pietiekami daudz izstāstījis par mūsu fanu un par ko viņš ir atbildīgs. Pavisam noteikti arī citi Vācijas izlases spēlētāji bija emocionāli, tāpēc situācija bija jānomierina. Sapratu, ka konflikts ir tāpēc, ka kādam mūsu fanam ir strīds ar Šrēderu, kas eskalējās līdz rasisma skandālam."
Kleiza norādīja, ka paši Lietuvas izlases spēlētāji, kā arī viņš pats par notikušo uzzinājis no Vācijas valstsvienības, kuri aicinājuši situāciju atrisināt. "Man šķiet, ka atbildība par situāciju jāuzņemas arēnas apsardzei. Taču visa atbildība bija uz mums, konkrētāk mani. Tā notiek pirmo reizi. Arī mēs dzirdam dažādus nepatīkamus komentārus no faniem. Taču pavisam noteikti rasisms nevar tikt tolerēts." Kleiza norādījis, ka ir atvainojies Vācijas izlasei un valstsvienības menedžments paveicis šajā situācijā visu, ko varējis.
"Mēs esam pret šādiem notikumiem. Viena fana uzvedība nav jāasociē ar visiem Lietuvas basketbola atbalstītājiem. Mums patiesi ir šeit labākie fani. Puslaikā visi apvainojumi tika vērsti mūsu virzienā, taču diemžēl mēs neesam atbildīgi par fanu uzvedību," turpināja Lietuvas izlases menedžeris.
Šis nav bijis vienīgais gadījums, kad vērsta uzmanība rasisma problēmai. Sestdien Francijas izlase atspēlējās un ar 103:95 pieveica Slovēniju. Pašā mača izskaņā Silvēns Fransisko pēc sarokošanās ar Luku Dončiču izlēma rīkoties neētiski un gūt divus punktus pēdējās sekundēs (it kā, lai palielinātu viņiem būtisko rezultāta pārsvaru, bet beigās slovēņi atbildēja ar precīzu tālmetienu), kad uzvarētājs jau ir zināms. Pēc spēles viņu kritizēja, tostarp basketbolistus saņēma dažādus komentārus no faniem, kas lika viņam publiski izteikties.
"Vēlos teikt skaidri - varat mani ienīst un aizskart par to, ko izdarīju, taču tika izteikti arī rasistiski komentāri, kas ir pret šī sporta veida vērtībām. Saukt mani vārdā uz "n" burta, salīdzināt mani ar mērkaķi vai izmantot vergu terminus nav tikai uzbrukums man, bet gan visai manai rasei. Es nekad par to neklusēšu. Sagaidu, ka pret šo attieksies nopietni," sociālajos tīklos rakstīja pats basketbolists, kurš pēc spēles atvainojās Lukam Dončičam.
2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā līdz pat 14. septembrim notiek tādās valstīs kā Latvijā, Somijā, Kiprā un Polijā. Rīga bez vienas grupas uzņems arī visas izslēgšanas spēles.