Pasaules čempionātā badmintonā vienspēlēs dominē Ķīnas un Japānas pārstāvji
Pasaules ranga līderis ķīnietis Ši Juicji svētdien Parīzē triumfēja pasaules čempionātā badmintonā vienspēlēs, kamēr sieviešu konkurencē vienspēlēs zelta godalgu izcīnīja Akane Jamaguči no Japānas.
Vīriešu vienspēļu turnīra finālā Ši ar 2-1 (19:21, 21:10, 21:18) pārspēja iepriekšējo pasaules čempionu taizemieti Kunlavutu Vitidsarnu, pirmo reizi karjerā kļūstot par pasaules čempionu.
"Cilvēki bieži uzskata, ka es labāku sniegumu rādu komandu sacensībās, taču individuālajos turnīros es vienmēr daru visu iespējamo," ķīnietis atzina sarunā ar žurnālistiem.
Pērn Taizemes badmintonists piedzīvoja zaudējumu arī Parīzes olimpisko spēļu badmintona sacensību vienspēļu finālā, bet Ķīnas pārstāvis nepārvarēja Olimpiādē ceturtdaļfinālu.
Sieviešu turnīra finālā Jamaguči, kura bija izsēta ar piekto numuru, 37 minūšu ilgā cīņā ar 2-0 (21:9, 21:13) uzvarēja savainoto Ķīnas sportisti Čeņu Jufei.
Japānas sportiste trešo reizi karjerā kļuva par pasaules čempioni, iepriekš to paveicot 2021. un 2022. gadā.
Vīriešu dubultspēlēs uzvaru svinēja Dienvidkorejas duets, kamēr sieviešu konkurencē pie zelta godalgām tika Ķīnas badmintonistes.