Kristaps Porziņģis starp "Eurobasket" labākajiem metienu bloķētājiem, bet arī kļūdās visvairāk no visiem
Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs Kristaps Porziņģis Eiropas čempionāta finālturnīrā pēc trīs aizvadītām spēlēm atrodas dalītā ceturtajā vietā starp labākajiem metienu bloķētājiem.
Porziņģis trīs mačos vidēji bloķējis 1,7 metienus, dalot ceturto pozīciju šajā statistikas rādītājā ar Izraēlas izlases līderi un Kristapa labu draugu Deni Avdiju. Labākais metienu bloķētājs pēc trīs spēlēm ir Islandes pārstāvis Trigvi Hlinasons, kurš caurmērā bloķējis 2,7 metienus, bet otrajā vietā viņam seko Latvijas nākamās pretinieces Portugāles centra spēlētājs Nēmiašs Kveta ar vidēji iekrātiem 2,3 bloķētiem metieniem.
Porziņģis pēc trīs spēlēm arī ir pieļāvis visvairāk kļūdu turnīrā, katrā mačā vidēji tiekot pie piecām kļūdām. Viņa tuvākie sekotāji ir Luka Dončičs (4,3 kļūdas) un serbs Bogdans Bogdanovičs (4 kļūdas), kuram savainojuma dēļ turnīrs jau noslēdzies.
Vēl izcīnītajās bumbās zem groziem Dāvis Bertāns, kurš katrā mačā vidēji iekrājis 7,7 atlēkušās bumbas, ieņem dalītu devīto vietu. Arī šajā statistikas rādītājā līderis ar caurmērā izcīnītām 11,3 atlēkušajām bumbām ir Hliansons, bet vidēji virs desmit bumbām savāc arī melnkalnietis Nikola Vučevičs (10,7 atlēkušās bumbas) un serbu superzvaigzne Nikola Jokičs (10 bumbas).
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Turciju, fani un slavenības
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.
Artūrs Žagars ar trīs cīņās vidēji iekrātām vidēji piecām rezultatīvām piespēlēm ar vēl sešiem spēlētājiem ierindojas dalītā desmitajā pozīcijā starp labākajiem piespēlētājiem, kamēr vidēji visvairāk rezultatīvu piespēļu atdod Slovēnijas izlases līderis Luka Dončičs (9,7), kurš ar vidēji gūtiem 33 punktiem ir arī rezultatīvākais spēlētājs. Rezultatīvajās piespēlēs ar vidēji 8,3 otrais ir lietuvietis Roks Jokubaitis, bet septiņas piespēles vidēji iekrātas turku centram Alperenam Šenginam.
Tikmēr rezultatīvāko sarakstā otrais ar 32,3 punktiem ir somu līderi Lauri Markanens, bet trešais ar punktiem grieķu superzvaigzne Jannis Adetokunmbo, kurš gan nospēlējis divas nevis trīs spēles. No Latvijas izlases rezultatīvākais bijis Porziņģis ar 16,7 punktiem, kas viņu ierindo 17. vietā turnīrā.
Savukārt Rihards Lomažs katrā cīņā laukumā bijis vidēji 31,3 minūtes un ir piektais starp spēlētājiem ar lielāko laukumā pavadīto laiku. Arī šeit līderis islandietis Hlinasons ar iespāidīgām 37,5 minūtē, bet tuvākie sekotāji - Dončičs (33,8 minūtes) un Itālijas izlases līderis Simone Fontekijo (33,5 minūtes).
Bumbu pārtveršanā līderis ir Latvijas ceturtās spēles pretinieks naturalizētais Portugāles izlases amerikāņu spēlētājs Travante Viljamss, kurš vidēji atņēmis četras bumbas spēlē. Viņa tuvākie sekotāji - Dončičs (3,3 pārtvertas bumbas) un Markanens, bosnietis Edins Atičs un itālis Alesandro Pajola ar trim bumbām.
Komandu ieskaitē Latvija, kas trīs spēlēs trāpījusi 56 no 65 soda metieniem jeb 86,2%, ir otrā labākā soda metienu realizētāja. Līdere ir Serbijas izlase, kas pagaidām no soda līnijas kļūdījusies tikai divas reizes, raidot grozā 55 no 57 soda metieniem.
Latvija pagaidām ir sliktākā cīnītāja zem groziem ar vidēji izcīnītām vien 30,7 atlēkušajām bumbām. Salīdzinājumam līderi ir lietuvieši ar 41 bumbu. Tāpat mūsu basketbolisti ir vien 21. vietā metienu procentu ziņā, jo trāpīti vien 39,7% izmesto metienu - šajā rādītāja paši sliktākie līdz šim bijuši portugāļi ar 34,7%, kamēr līdere ir Turcija ar iespaidīgiem 59%.
Latvijas basketbolisti turnīru sāka ar smagu zaudējumu 73:93 Turcijai, pēc tam sekoja grūta uzvara 72:70 pār Igauniju, bet sestdien ciešā galotnē ar 80:84 tika piedzīvots zaudējums Serbijai. Pirmdien Latvija tiksies ar Portugāli.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.