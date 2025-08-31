Sebastjēns Ožjē triumfē vēsturē pirmajā WRC rallijā Paragvajā
Francijas pilots Sebastjēns Ožjē svētdien svinēja uzvaru vēsturē pirmajā pasaules rallija čempionāta (WRC) posmā Paragvajā. 2025.gada sezonas desmit posmu Ožjē ("Toyota Gazoo") sāka neveiksmīgi, tukšas riepas dēļ otrajā ātrumposmā zaudējot teju 40 sekundes.
Līdz 14.ātrumposmam līderis bija viņa komandas biedrs Kalle Rovanpere, taču pārsistas riepas dēļ viņš sestdienas vakarā zaudēja vērtīgas sekundes, un pirmo vietu pārņēma Ožjē.
Noslēgumā Ožjē un vēl vienu viņa komandas biedru britu Elfinu Evansu šķīra 26,2 sekundes, bet vēl sekundi atpalika beļģis Tjerī Nevils, ievadot "Hyundai" vienības trijotni, kuras turpinājumā bija francūzis Adrjēns Furmo un igaunis Ots Tenaks. Sestais bija Rovanpere.
Kopvērtējumā pēc desmit WRC posmiem pirmais ar 198 punktiem ir Evanss, pa 189 punktiem ir Ožjē un Rovanpere, bet ceturtais ar 178 punktiem ir Tenaks. Latvietis Mārtiņš Sesks ar sešos posmos izcīnītajiem 16 punktiem ieņem 12.vietu.
2025.gada WRC sezonā ir 14 posmi.
Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.