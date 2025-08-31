Rūdolfs Balcers gūst vārtus, Cīrihes "Lions" ar pirmo uzvaru turpina IIHF Čempionu līgas trofejas aizstāvēšanu
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers svētdien guva vārtus Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas otrajā spēlē, sekmējot Cīrihes "Lions" komandas uzvaru. "Lions" mājās ar 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) uzveica Polijas vienību Tihu GKS.
Balcers vārtus guva 40 sekundes pirms pirmā perioda beigām, kad izslidoja cauri pretinieku aizsardzībai un nonāca viens pret vārtsargu, panākdams 2:0. Šajā cīņā viņš četrreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Pirmajā spēlē "Lions" pagarinājumā ar 2:3 piekāpās "Bremerhaven".
Citā mačā vārtsargs Kristers Gudļevskis atvairīja 22 no 25 metieniem, kamēr Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" viesos ar 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) zaudēja Zalcburgas "Red Bull". Zaudējumus cieta arī uzbrucējs Georgs Golovkovs ar Odenses "Bulldogs", kas viesos ar 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) atzina Brno "Kometa" pārākumu, un uzbrucējs Oskars Batņa ar Hradeckrālovas "Mountfield", kas savā laukumā ar 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) piekāpās Jēvles "Brynas".
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada pa sešām spēlēm, un to vieta tiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015.gada sezonā.