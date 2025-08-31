Porziņģa bijušais "Celtics" komandas biedrs un pretinieks nākamajā spēlē, portugālis Kveta noskaņots smagai cīņai
Portugāles vīriešu basketbola izlases centra pozīcijas spēlētājam Nemiašam Kvetam gaidāma smaga cīņa ar Latvijas basketbolistu Kristapu Porziņģi, sarunā ar žurnālistiem izcēla Kveta. Pirmdien Latvijas valstsvienība Eiropas čempionāta finālturnīra trešajā mačā spēkosies ar Portugāli. Abas komandas turnīru iesākušas ar vienu uzvaru trīs cīņās.
"Mums joprojām ir iespēja iekļūt izslēgšanas spēlēs, priekšā ir grūti mači, kuros būs daudz līdzjutēju. Tas būs pārbaudījums," atzina Kveta.
Aizvadītās divas sezonas Kveta kopā ar Porziņģi pārstāvēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienību Bostonas "Celtics". "Viņš ir lielisks cilvēks un labs spēlētājs. Pavadījām daudz laika kopā iepriekšējos divos gados. Būs grūta cīņa ar viņu," stāstīja Kveta, izceļot, ka arī pārējie Latvijas izlases spēlētāji ir meistarīgi, un tieši tas padarot Latvijas komandu par tik spēcīgu.
Arī Porziņģis sarunā ar žurnālistiem iepriekš atzina, ka kopā ar portugāli pavadījuši daudz laika kopā. "Tas var palīdzēt man, bet tas noteikti var palīdzēt arī viņam, jo viņš arī daudz zina par to, kā spēlēju. Gan jau viņš par to jau runā ar saviem komandas biedriem. Jābūt gataviem dažādām grūtībām," norādīja Kveta. "Man rītdien nav jādomā par to, cik labs draugs viņš var būt, bet gan jācīnās pret viņu."
Latvijas valstsvienība pēc mača ar Portugāli A grupā 3.septembrī spēlēs ar Čehiju.