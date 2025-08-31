Piastri uzvar Nīderlandes "Grand Prix" un nostiprinās vadībā kopvērtējumā, debitants Hadžars pirmo reizi kāpj uz pjedestāla
"McLaren" pilots Oskars Piastri svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) čempionāta Nīderlandes "Grand Prix" posmā, savukārt trešajā vietā finišējušais RB braucējs Izaks Hadžars pirmo reizi karjerā kāpa uz goda pjedestāla.
Sezonas 15.posmu abi "McLaren" piloti sacīksti sāka no pirmās rindas. Piastri noturēja pirmo pozīciju, bet Lando Noriss piekāpās mājiniekam Maksam Verstapenam ("Red Bull"). Tiesa, pēc dažiem apļiem Noriss atguva otro vietu, apdzīdams Verstapenu.
"McLaren" jau tuvojās tam, lai izcīnītu pirmās divas vietas, taču sešus apļus pirms finiša Norisa spēkratam radās dzinēja problēmas un viņš izstājās. Līdz ar to, uzvaru svinēja Piastri, kuram sekoja Verstapens, bet trešais finišēja, iespējams, nīderlandieša nākamais komandas biedrs debitants Hadžars.
What a race, and what a moment for Isack Hadjar 🤩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Kxh7oStNA1— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
Ceturtais bija Džordžs Rasels ("Mercedes"), piektais - Aleksandrs Albons ("Williams"), bet sestais - Olivers Bērmans ("Haas"). Tālāk bija Lānss Strols, Fernando Alonso (abi - "Aston Martin"), Juki Cunoda ("Red Bull") un kā pēdējais pie punkta tika Estebans Okons ("Haas").
Neveiksmīga sacīkste izvērtās abiem "Ferrari" pilotiem. Lūiss Hamiltons 23.aplī ietriecās barjerā un izstājās, bet Šarlu Leklēru no trases 54.aplī izsita Kimi Antonelli ("Mercedes"), debitantam par sadursmes izraisīšanu saņemot desmit sekunžu sodu un vēlāk par ātruma pārsniegšanu boksos - piecu sekunžu sodu.
Pēc 15 posmiem kopvērtējumā līderis ar 309 punktiem joprojām ir Piastri, Noriss ir iekrājis 275, Verstapens - 205, Rasels - 184 punktus, bet Leklērs - 151 punktu.
Konstruktoru kausā pirmo vietu ar 584 punktiem ieņem "McLaren", 260 punkti ir "Ferrari", 248 punkti - "Mercedes" un 214 punkti - "Red Bull".
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".