Roberts Štrombahs
Šodien 17:52
Roberts Štrombahs nokļūst vienas uzvaras attālumā no iekļūšanas Seviljas "Challenger" pamatturnīrā
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs svētdien pārvarēja Seviljas "Challenger 125" turnīra kvalifikācijas pirmo kārtu. Štrombahs, kurš kvalifikācijā izsēts ar pirmo numuru un ATP rangā ieņem 337.vietu, ar rezultātu 7-6 (7:4), 7-6 (7:1) pārspēja poli Filipu Pječonku (ATP 848.).
Kvalifikācijas izšķirošās, otrās kārtas sasniegšana latvietim dod trīs ATP ranga punktus.
Cīņā par vietu pamatturnīrā viņš tiksies ar kvalifikācijas 11.numuru spāni Serhi Contri (ATP 612.).
Turnīrs Seviljā norisinās māla seguma kortos.