Somijas basketbolisti iekļūst Eiropas čempionāta astotdaļfinālā
Somijas vīriešu basketbola izlase sestdien Tamperē uzvarēja arī trešajā Eiropas čempionāta mačā un nodrošināja vietu astotdaļfinālā, kas notiks Rīgā.
Somijas basketbolisti B apakšgrupā 85:65 (23:23, 24:14, 20:15, 18:13) uzveica Melnkalni.
Lauri Markanens Somijas izlasē izcēlās ar 26 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām, Mikaels Jantunens šajos rādītājos iekrāja 11+6, bet pa desmit punktiem bija Sasu Salinam, Olivjē Nkamua un Edonam Madžuni.
Melnkalnei 15 punktus guva Andrija Slavkovičs un 14 pievienoja Igors Drobņaks, kamēr Nikolam Vučevičam bija septiņi punkti un 12 bumbas zem groziem.
Pirms tam Vācija ar rezultātu 107:88 (32:29, 23:27, 28:25, 24:16) pārspēja Lietuvu, bet Zviedrija ar 78:59 (19:13, 16:17, 26:17, 17:12) guva virsroku pār Lielbritāniju.
B apakšgrupā pēc trīs spēlēm Vācijai un Somijai ir pa trīs uzvarām, Lietuva guvusi divus panākumus, Zviedrija - vienu, bet Melnkalnei un Lielbritānijai ir pa trīs zaudējumiem.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.