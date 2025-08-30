Banki pēc zaudējuma Serbijai: spēlētāji pelnījuši atbalstu, vienīgā nožēla ir rezultāts
Latvijas vīriešu basketbola izlase katrā mačā cenšas parādīt savu labāko sniegumu, preses konferencē atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.
"Laba spēle un smags zaudējums. Sākām spēli ar labu enerģiju, bijām vienā līmenī ar pretiniekiem. Ne brīdi nepadevāmies, spēlējām konsekventi un ar personību," stāstīja Banki.
"Spēlētāji ir pelnījuši atbalstu, ko saņēma no faniem. Vienīgā nožēla ir par rezultātu, bet tagad varam fokusēties uz nākamo spēli," viņš turpināja.
Andrejs Gražulis nospēlēja tikai pusotru minūti mača ievadā un pēc gūtā savainojuma uzreiz tika nomainīts, laukumā vairs neatgriežoties. Banki atklāja, ka Gražulim jau veiktas pārbaudes un tuvākajā laikā tiks publicēts ziņojums var viņa veselības stāvokli.
Banki norādīja, maču ar Serbiju neizceļ kā labāko līdz šim Eiropas čempionātā aizvadīto cīņu.
"Nevēlos sastādīt nekādu rangu, ticu, ka katru vakaru cenšamies parādīt savu labāko spēli, dažreiz tas sanāk veiksmīgi, citreiz ne. Esam turnīrā, kurā mēģinām uzlabot savu sniegumu spēli no spēles. Cenšamies sasniegt labāku līmeni katru vakaru, bet visgrūtākais mačs šādos turnīros ir nākamais," skaidroja treneris.
Viņš arī uzteica Latvijas izlases saspēles vadītājus Kristeru Zoriku un Artūru Žagaru, kuriem veiksmīgi izdevies tikt galā ar Aleksas Avramoviča agresīvo spēli aizsardzībā.
Savukārt Dāvis Bertāns atzina, ka ir lepns par saviem komandas biedriem un neatlaidīgu cīņu, kad deficīts bija pieaudzis līdz divciparu skaitlim.
"Pat pie -10 un -12 mēs palikām spēlē un cīnījāmies, kas ļāva mums līdz pēdējam cīnīties par uzvaru. Protams, [Nikola] Jokičs ir labākais spēlētājs pasaulē, nevarējām izdarīt daudz, lai viņu apturētu," stāstīja Bertāns.
"Mums iespējas devas tas, ka pārējos noturējām zemā rezultativitātē, bet tajā pašā laikā es zinu, ka visi varam pieļaut kļūdas, bet tiesneši neredzēja spēles beigās sitienu ar elkoni pa seju. Es saprotu, ka spēles vidū to var nepamanīt, bet mača izskaņā tā varēja būt mums iespēja panākt neizšķirtu," viņš turpināja.
Bertāns mačā ar Igauniju izcēlās ar 11 atlēkušajām bumbām, bet cīņā ar Serbiju iekrāja desmit bumbas zem groziem.
"Tas vairāk ir spēlēšana trešajā pozīcijā, tā dod vairāk iespējas iet pēc atlēkušajām bumbām uzbrukumā un aizsardzībā, ir jānāk biežāk no trīspunktu līnijas. Spēlējot par trešo numuru, mans darbs ir vairāk palīdzēt garajiem spēlētājiem, kad viņi ir atbloķējuši savus sedzamos, un savākt tās bumbas," skaidroja basketbolists.
Latvijas valstsvienība vēl A grupā Rīgā 1.septembrī spēlēs ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.