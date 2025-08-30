“McLaren” nodrošina pirmo starta rindu Nīderlandes GP kvalifikācijā
"McLaren" piloti Oskars Piastri un Lando Noriss sestdien bija ātrākie Pirmās formulas (F-1) čempionāta Nīderlandes "Grand Prix" posma kvalifikācijā, tādējādi sacīksti sāks no pirmās rindas.
Piastri kvalifikācijas trešajā sesijā trasi veica vienā minūtē un 8,662 sekundēs jeb 0,012 sekundes ātrāk par Norisu. Nepilnas trīs sekundes desmitdaļas lēnāks bija mājinieks Makss Verstapens ("Red Bull"), kuram līdzās otrajā rindā būs karjeras rekordu sasniegušais, iespējams, nākamais komandas biedrs Izaks Hadžars (RB).
Piektais bija Džordžs Rasels ("Mercedes"), nākamajās divās vietās atstājot "Ferrari" pilotus Šarlu Leklēru un Lūisu Hamiltonu.
Pēc 14 posmiem kopvērtējumā līderis ar 284 punktiem joprojām ir Piastri, Noriss ir iekrājis 275, Verstapens - 187, Rasels - 172 punktus, bet Leklērs - 151 punktu.
Konstruktoru kausā pirmo vietu ar 559 punktiem ieņem "McLaren", 260 punkti ir "Ferrari", 236 punkti - "Mercedes" un 194 punkti - "Red Bull".
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".