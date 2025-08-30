VIDEO: pēc neveiksmes pret Latviju Igaunija svin pirmo uzvaru Eiropas čempionātā
Igaunijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā svinēja savu pirmo uzvaru šī gada Eiropas čempionātā, turpinot cīņu par iekļūšanu astotdaļfinālā.
Igaunijas basketbolisti, kas dienu iepriekš grūtā cīņā zaudēja latviešiem, ar rezultātu 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21) pārspēja Čehiju.
Uzvarētājiem Kristians Kullamē izcēlās ar 16 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm, Henri Drells guva 15 punktus, bet Kaspars Treiers, Janari Jēesārs un Arturs Kontšuks - pa desmit.
Čehiem 14 punkti bija Janam Židekam, 13 punkti un piecas atlēkušās bumbas - Martinam Peterkam, bet desmit punkti - Vītam Krejčī.
Vēl šodien "Xiaomi arēnā" plkst.18 Latvija tiksies ar Serbiju, bet plkst.21.15 - Portugāle ar Turciju.
A grupā pa divām uzvarām divās spēlēs ir Serbijai un Turcijai, pa vienai uzvarai ir divas spēles aizvadījušajām Portugālei un Latvijai, kā arī trīs dueļus nospēlējušajai Igaunijai. Čehija zaudējusi visās trīs spēlēs.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.