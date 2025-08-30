Serbijas izlasei mačā ar Latviju nepalīdzēs kapteinis Bogdanovičs.
Basketbols
Šodien 16:55
Serbijas basketbola izlases kapteinis Bogdanovičs traumas dēļ izlaidīs maču ar Latviju
Serbijas vīriešu basketbola izlasei Eiropas čempionāta mačā ar Latviju nepalīdzēs kapteinis Bogdans Bogdanovičs, paziņoja valstsvienība.
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra trešajā mačā tiksies ar Serbijas valstsvienību, mačam sākoties plkst.18.
Spēlē ar Portugāli serbu aizsargs guva paceles cīpslas traumu un mačā ar Latviju nevarēs piedalīties.
Bogdanovičs pirmajā spēlē ar Igauniju 25 minūtēs guva 11 punktus un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, bet mačā ar Portugāli pirms traumas gūšanas 15 minūtēs iemeta septiņus punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas.