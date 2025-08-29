Jokičs pirms mača pret Latviju sekmē Serbijai otro panākumu
Serbijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīrā izcīnīja otro uzvaru.
Serbija A grupas mačā ar 80:69 (23:19, 20:14, 21:16, 16:20) uzvarēja Portugāli.
Serbiem 23 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Nikola Jokičs. Portugāles vienībā 22 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Djogu Britu, 15 punktus un piecas pārķertas bumbas - Travante Viljamss, bet 11 punktus guva Djogu Ventura.
Jau ziņots, ka citās A grupas spēlēs Rīgā piektdien Turcija ar 92:78 pieveica Čehiju, bet Latvija ar 72:70 uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
Pa divām uzvarām divās spēlēs ir Serbijai un Turcijai, pa vienai uzvarai ir Portugālei un Latvijai, bet divi zaudējumi - Čehijai un Igaunijai. Savukārt Somijas pilsētā Tamperē B grupā piektdien Vācija ar 105:83 pārspēja Zviedriju, Lietuva ar 94:67 - Melnkalni, bet Somija ar 109:79 - Lielbritāniju.
Pa divām uzvarām grupā ir Vācijai, Lietuvai un Somijai, bet pa diviem zaudējumiem - Zviedrijai, Melnkalnei un Lielbritānijai.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.