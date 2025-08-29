Ozols uzstājas pie “Xiaomi arēnas”

29. augustā kārtīgi atzīmēt Latvijas basketbola izlases uzvaru pie “Xiaomi arēnas” palīdzēja Ozols.

FOTO: "Tas ir tas Stils, Stils, Stils!" - pēc spēles pret Igauniju fanus priecēja Ozols

Kārtīgi atzīmēt Latvijas basketbola izlases uzvaru pie “Xiaomi arēnas” palīdzēja Ozols.

Pēc spēles Latvijas basketbola izlases fani bija sajūsmināti, un emocijas sita augstu vilni. Daudzi izmantoja iespēju nobildēties un palūgt parakstu bijušajam Valsts prezidentam Raimondam Vējonim.

EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Igauniju – fani un slavenības tribīnēs

Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību.

