Dairis Bertāns: "Aizmirsām par tiesnešiem un gājām sisties ar pretiniekiem"
Latvijas basketbolisti Eiropas čempionāta mačā ar Igauniju otrajā puslaikā daudz nepievērsa uzmanību tiesnešu lēmumiem, sarunā ar žurnālistiem teica valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā ar 72:70 grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību. Tālmetienu precizitāte šajā mačā bija divreiz sliktāka par pretiniekiem (18%).
"Pirmajā un otrā puslaika sākumā bija lieliskas iespējas, brīvi metieni, kuri jebkurā sliktā dienā katrs trešais būtu jāiemet. Labā ziņa - ar tik sliktu mešanu tomēr atradām veidu, kā uzvarēt," teica Bertāns.
Vairākās epizodēs Latvijas basketbolistiem tika piešķirtas uzbrukuma piezīmes, tāpat neiztika bez tehniskajām piezīmēm. Pirms otrā puslaika komanda nomierinājusies, apņemoties nepievērst daudz uzmanības tiesnešu lēmumiem. Noslēgumā gan pārkāpumu nedaudz vairāk bija pretiniekiem (28/26).
"Aizmirsām par tiesnešiem un gājām sisties ar pretiniekiem. Pamainījām mentalitāti un nečīkstējām tik daudz pie tiesnešiem. Tas reāli bija regbija mačs," atzina Bertāns.
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30.augustā spēlēs ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.