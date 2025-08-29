"Grobiņa" izglābjas pēdējās sekundēs un gūst uzvaru pār "Jelgavu"
"Grobiņa" mājās Liepājā ar 3:2 (3:2) bija pārāka pār "Jelgavu".
"Grobiņai" vārtus guva Devids Dobrecovs, Aleksejs Grjaznovs un Artjoms Puzirevskis, bet "Jelgavai" - Kingslijs Emenike un Davids Holoubeks.
Pirmā puslaika otrajā pusē pēc Kristera Penkevica pārkāpuma uz "Jelgavas" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 29.minūtē realizēja Dobrecovcs. Pāris minūtes vēlāk Grjaznovs izmantoja haosu pie viesu vārtiem un panāca 2:0.
Vēlāk jelgavnieki samazināja pārsvaru, 36. minūtē vārtus gūstot Emenikem. Pēc četrām minūtēm Puzirevskis saņēma Jāņa Krautmaņa piespēli un no tuvas distances panāca 3:1, bet puslaika pēdējā minūtē Holoubeks realizēja 11 metru soda sitienu (2:3).
Nākamais spēles pavērsiens bija 57.minūtē, kad "Grobiņas" vārtsargam Frenkam Dāvidam Orolam ārpus soda laukuma spēlējot ar roku, viņš saņēma sarkano kartīti. Lai laukumā varētu doties otrs vārtsargs Ņikita Pinčuks, tika nomainīts uzbrucējs Dobrecovs.
Jelgavnieki spēles pēdējās sekundēs varēja izraut neizšķirtu, taču viesu vārtsarga Adam Dvoržāka spēcīgi izpildīto soda sitienu atvairīja Pinčuks.
28. kārtas turpinājumā sestdien "Riga" viesosies pie "Super Nova" un "Daugavpils" izbraukumā tiksies ar "Tukums 2000", bet svētdien "Auda" uzņems RFS.
26 mačos 67 punkti ir "Riga" un 64 punkti - RFS vienībai. 27 cīņās "Liepāja" ir sakrājusi 47 punktus, "Auda" 27 mačos - 40, "Daugavpils" - 37, "Jelgava" - 29, "Super Nova" - 26, "Tukums 2000" - 25, "Grobiņa" - 23, bet '"Metta" - 21.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.