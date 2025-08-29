"Liepāja" izrauj uzvaru Jūrmalā
"Liepāja" viesos Jūrmalā ar 2:1 (2:0) pārspēja "Metta" vienību.
"Liepājas" labā vārtus guva Mustafa Diāvs un Abioduns Ogunniji. "Metta" rindās izcēlās Emīls Evelons.
Spēles ievadā pret Marinu Laušiču soda laukumā tika pārkāpti noteikumu un uz "Metta" vārtiem nozīmēts 11 metru soda sitiens. Anto Babičs sita bumbu garām vārtiem, desmitajā minūtē neizmantojot iespēju panākt 1:0 "Liepājas" labā.
Tiesa, pāris minūtes vēlāk mājinieki izvirzījās vadībā. Pēc Laušiča sitiena "Metta" vārtsargs Krists Pļaviņš skāra bumbu, tā trāpīja pa vārtu pārliktni un atlēca priekšā Diāvam, kurš bija nekļūdīgs. Puslaika beigās, 40.minūtē, Ogunniji pēc strauja uzbrukuma izdarīja precīzu sitienu no soda laukuma līnijas - 2:0.
Mača 54. minūtē liepājnieki neizmantoja iespēju panākt 3:0, jo Pļaviņš atvairīja Kivona Leidsmana izpildīto 11 metru soda sitienu. Divas minūtes vēlāk pēc Abdula Bangura tālas piespēles Evelons bija precīzs ar galvu, gūdams pirmos vārtus rīdzinieku labā.
Neilgi pēc tam Gundars Smilškalns tika pie otrās dzeltenās kartītes, un "Metta" palika desmit spēlētāju sastāvā. Pamatlaika pēdējā desmitminūtē divas dzeltenās kartītes saņēma arī "Metta" treneru korpusā strādājošais Jānis Skābardis.
28. kārtas turpinājumā sestdien "Riga" viesosies pie "Super Nova" un "Daugavpils" izbraukumā tiksies ar "Tukums 2000", bet svētdien "Auda" uzņems RFS.
26 mačos 67 punkti ir "Riga" un 64 punkti - RFS vienībai. 27 cīņās "Liepāja" ir sakrājusi 47 punktus, "Auda" 27 mačos - 40, "Daugavpils" - 37, "Jelgava" - 29, "Super Nova" - 26, "Tukums 2000" - 25, "Grobiņa" - 23, bet '"Metta" - 21.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.