Pasaules čempioni vācieši pārliecinoši izcīna savu otro uzvaru "Eurobasket"
2023.gada Pasaules kausa uzvarētāja Vācijas vīriešu basketbola izlase piektdien Tamperē Eiropas čempionāta finālturnīrā izcīnīja otro panākumu.
Vācieši B grupas spēlē ar 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17) pārspēja Zviedriju, kas piedzīvoja otro zaudējumu.
Starp uzvarētājiem ar 23 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Deniss Šrēders, 21 punktu iekrāja Francs Vāgners, kamēr ar 13 punktiem maču noslēdza Maodo Lo. Zviedrijas vienībā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Melvins Pancars, Matiass Markusons guva 13 punktus, bet Bara Ndži iekrāja 12 punktus, septiņas rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās bumbas.
B grupā šodien vēl plkst.16.30 Lietuva spēlēs ar Melnkalni, bet plkst.20.30 Somija spēkosies ar Lielbritāniju. Visas Eiropas čempionāta spēles tiks rādītas arī "Go3" platformā.
Vēl A grupā, kas mačus aizvada Rīgā, šodien dienas pirmajā spēlē Čehija spēkojas ar Turciju, plkst.18 Latvija stāsies pretī Igaunijai, un dienas noslēdzošajā mačā plkst.21.15 Portugāle tiksies ar Serbiju. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Izslēgšanas turnīram, kas notiks tikai Rīgā, kvalificēsies katras grupas četras labākās komandas.