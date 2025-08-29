Mārcis Šteinbergs stāsta par Igaunijas basketbola izlases trumpjiem
Latvijas vīriešu basketbola izlase nevar iesākt maču ar Igauniju tāpat kā pirmo spēli ar Turciju, sarunā ar žurnālistiem izcēla Latvijas valstsvienības spēlētājs Mārcis Šteinbergs.
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Turciju, fani un slavenības
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.
Latvijas basketbolisti šodien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā, kas sāksies plkst.18, tiksies ar Igauniju.
Šteinbergs norādīja, ka Igaunijas valstsvienība spēlē ļoti ātru basketbolu. "Varbūt tā nav no iekšpuses, bet vairāk no ārējās līnijas ar daudz trīspunktu metieniem, viņi iet agresīvi pakaļ atlēkušajām bumbām uzbrukumā. Jāapstādina ātrajā uzbrukumā un jāuzspiež savas basketbols jau no pirmās minūtes. Nevaram iesākt tāpat kā pagājušo spēli. Jābūt gataviem jau no paša sākuma," teica Šteinbergs.
Latvijas basketbolisti trešdien Eiropas čempionātu sāka ar nepatīkamu zaudējumu pret Turciju, atzīstot pretinieku pārākumu ar 73:93. "Centāmies aizmirst to zaudējumu pēc iespējas ātrāk. Skatījāmies, kādas kļūdas pieļāvām, bija garāk video, protams, un varbūt vairāk bija tādas pārrunas. Bija arī treniņš, kurā dabūjām izmest savus metienus, tā arī pagāja tā brīvdiena," stāstīja Latvijas izlases spēlētājs.
Viņš izcēla, ka pirms pirmā mača arī mājinieku loma radījusi nelielu papildu spiedienu. "Bija pirms pirmās spēles neliels satraukums, bet šodien tas jau ir pārgājis. Varbūt šodien spēlēsim brīvāk, bet vajag fokusēties uz spēli, nevar cerēt uz pretinieka kļūdām un pašiem jāuzspiež sava spēle agresīvāk," piebilda Šteinbergs.
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30. augustā spēlēs ar Serbiju, 1. septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.