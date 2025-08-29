Turcijas futbola klubs "Fenerbahce" atlaiž titulēto treneri Žuzē Mourinju
Turcijas futbola klubs Stambulas "Fenerbahce" piektdien no amata atbrīvoja komandas galveno treneri Žuzē Mourinju, vēsta vienība.
Titulētais portugāļu speciālists no amata atbrīvots divas dienas pēc zaudējuma Portugāles klubam Lisabonas "Benfica" UEFA Čempionu līgas "play off" kārtā. "Fenerbahce" izšķirošajā kvalifikācijas kārtā divu spēļu summā piekāpās ar 0:1 un Eirokausus turpinās UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4
"Pateicamies Mourinju par viņā darbu ar mūsu komandu un novēlam panākumus viņa turpmākajā karjerā," teikts vienības paziņojumā sociālajā vietnē "X". 62 gadus vecais Mourinju par "Fenerbahce" galveno treneri kļuva pirms pagājušās sezonas. Turcijas čempionātā viņā vadībā komanda ierindojās otrajā vietā, Turcijas kausa izcīņā apstājās ceturtdaļfinālā, bet UEFA Eiropas līgā tika līdz astotdaļfinālam.
Mourinju ir viens no visu laiku titulētākajiem treneriem. Viņa kontā ir uzvarēti Portugāles, Anglijas, Spānijas un Itālijas čempionāti, kā arī izcīnītas visas trīs Eiropas klubu turnīru trofejas - UEFA Čempionu līgā, Eiropas līgā un Konferences līgā.
Mourinju savā karjerā sekmīgi trenējis pašmāju "Porto", angļu Londonas "Chelsea", Mančestras "United" un Totenhemas "Hotspur", itāļu Milānas "Inter" un "AS Roma", kā arī spāņu Madrides "Real".