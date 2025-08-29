Laksa paliek uz rezervistu soliņa uzvarā pret Endželu Rīsu un "Sky"
Latvijas basketboliste Kitija Laksa ceturtdien nedevās laukumā Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) spēlē, kurā viņas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" komanda izcīnīja uzvaru.
"Mercury" savā laukumā ar 83:79 (17:22, 20:8, 24:25, 22:24) pārspēja Čikāgas "Sky" vienību, tiekot pie trešā panākuma pēc kārtas. Laksa pēc trenera lēmuma palika uz rezervistu soliņa.
Mājinieču sastāvā rezultatīvākā ar 28 gūtiem punktiem bija Kalea Kopere, 15 punktus guva Alīsa Tomasa, bet ar 10 punktiem 12 atlēkušajām bumb ām un pieciem bloķētiem metieniem izcēlās Nataša Meka. Zaudētāju rindās 17 punktus guva Kia Nērsa, 15 punkti un 20 atlēkušās bumbas sakrāja Endžela Rīsa, bet vēl 15 punkti Kamillas Kardozo rēķinā.
"Mercury" ar 24 uzvarām 38 spēlēs kopvērtējumā atrodas ceturtajā vietā, kamēr "Sky" ar bilanci 11-28 ir 11. pozīcijā un zaudējusi cerības uz iekļūšanu "play off".
WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.