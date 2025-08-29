Vācu šķēpmetējs Julians Vēbers ar sezonas tālāko metienu uzvar Dimanta līgas finālsacensībās Cīrihē
Vācietis Juliāns Vēbers ceturtdien Cīrihē Dimanta līgas finālposmā vieglatlētikā ar sezonas labāko rezultātu pasaulē izcīnīja pirmo vietu šķēpmešanā.
Vēbers savu labāko rezultātu sasniedza jau otrajā mēģinājumā, raidot šķēpu 91,51 metru tālu. Tas sportistam ir gan jauns personīgais rekords, gan sezonas labākais rezultāts pasaulē. Indietis indietis Nērajs Čopra ar 85,01 metru bija otrais, bet labāko trijnieku noslēdza Trinidadas un Tobago pārstāvis Kešorns Valkots, kurš raidīja šķēpu 84,95 metrus tālu.
Savu sesto Dimanta līgas titulu izcīnīja ASV sprinteris Noā Lailss, kurš 200 metru sprintā finišēja 19,74 sekundēm, pārspējot olimpisko spēļu čempionu šajā distancē Botsvānas sprinteri Letsili Tebogo par 0,02 sekundēm. Trešais finiša līniju, zaudējot 0,4 sekundes, šķērsoja Dominikas Republikas pārstāvis Aleksandrs Ogando.
400 metru barjerskrējienā sievietēm pārliecinošu uzvaru izcīnīja nīderlandiete Femke Bola, kura finišēja 52,18 sekundēs, sasniedzot jaunu sacensību rekordu, un tuvāko sekotāju slovākieti Emmu Zapletalovu pārspēja par vienu sekundi. Bolai tā bija 30. uzvara Dimanta līgas sacensībās.
Vīriešu konkurencē 400 metru barjerskrējienā pie drošas uzvaras tika norvēģis Karstens Varholms, sasniedzot finišu 46,70 sekundēs. Viņš sasniedza jaunu sacensību rekordu un apsteidza tuvāko sekotāju katarieti Abderahmanu Sambu par 0,75 sekundēm.
Šosezon vieglatlēti Dimanta līgā sacentās 14 posmos un finālposmā augusta beigās Cīrihē.