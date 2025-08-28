Roberts Grosbergs (1973-2025) (foto: "HK Ventspils" / "Facebook")
Hokejs
Šodien 19:33
Aizsaulē aizgājis hokeja treneris Roberts Grosbergs
51 gada vecumā aizsaulē devies Ventspils Hokeja sporta skolas galvenais treneris Roberts Grosbergs. Šī skumjā vēsts paziņota "HK Ventspils" mājas lapā.
"Ar lielām skumjām ziņojam, ka mūsu treneris Roberts Grosbergs ir devies aizsaulē. Būsim mūžam pateicīgi Trenerim, kas ir atstājis neizmērāmu ieguldījumu mūsu, Ventspils hokejistu un visas Latvijas hokeja attīstībā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Roberta ģimenei un tuviniekiem šajā grūtajā brīdī," teikts paziņojumā.
Atvadīšanās no Roberta Grosberga notiks 2. septembrī plkst. 12:00 Ventspils Meža kapos.