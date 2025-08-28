Rihards Lomažs Eiropas čempionāta finālturnīra A apakšgrupas spēlē pret Turcijas izlasi
Šodien 18:19
Rihards Lomažs nenokar degunu pēc graujošā zaudējuma turkiem: jāspēlē niknāk!
Latvijas basketbola izlasei nevajadzētu daudz domāt par Eiropas čempionāta pirmajā spēlē piedzīvoto zaudējumu, bet gatavoties nākamajam mačam, sarunā ar žurnālistiem teica valstsvienības aizsargs Rihards Lomažs. Jau ziņots, ka Latvijas valstsvienība trešdien Rīgā Eiropas čempionāta pirmajā mačā ar 73:93 zaudēja Turcijai. Ceturtdien latviešiem ir brīvdiena, bet piektdien gaidāma tikšanās ar ziemeļu kaimiņiem igauņiem.
"Gatavojamies spēlei ar Igauniju. Nevaram ieslīgt vakardienas zaudējumā. Varam tikai paņemt negatīvās lietas un pārvērst tās par pozitīvajām," teica Lomažs.
Runājot par nākamo spēli, basketbolists uzsvēra, ka spēlētājiem ir jābūt vairāk disciplinētiem uzbrukumā, jo tas pietrūcis iepriekšējā cīņā. "Aizsardzībā jāizdara vairāk spiediena un jāspēlē ar lielāku niknumu un enerģiju. Vajag lielāku dzirksteli nekā vakar," uzsvēra Lomažs.
Latvijas izlase A grupā Rīgā 29.augustā spēlēs ar Igauniju, 30.augustā - ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.