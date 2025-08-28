Banki asistents Visockis-Rubenis: mūsu ļoti profesionālie mediķi dara visu iespējamo, lai basketbolisti varētu spēlēt
Latvijas basketbola izlasei ir ļoti profesionāls medicīnas korpuss, kas dara visu iespējamo, lai basketbolisti, tajā skaitā nelielu savainojumu guvušais Artūrs Žagars, varētu spēlēt, sarunā ar žurnālistiem teica valstsvienības galvenā trenera Lukas Banki asistents Artūrs Visockis-Rubenis.
Jau ziņots, ka Latvijas valstsvienība trešdien Rīgā Eiropas čempionāta pirmajā mačā ar 73:93 zaudēja Turcijai. Ceturtdien latviešiem ir brīvdiena, bet piektdien gaidāma tikšanās ar ziemeļu kaimiņiem igauņiem.
Kā stāstīja Visockis-Rubenis, salīdzinot ar Turciju, Igaunijas izlases ir pilnīgi cits stils. Ja Turcija spēlējusi caur kombinācijām, tad Igaunija ir ļoti ātra komanda, kas ejot no aizsardzības uzbrukumā, nekad nespēlē sadarbības, bet izvēlas sarežģītus metienus.
Par Artūra Žagara iespējamo spēlēšanu rītdien tiek teikts diplomātiski: "Lēmums tiks pieņemts spēles dienā.". https://t.co/G2sxLvqBjZ— LETA Eiropas basketbola čempionātā Rīgā (@LETAsportsEXTRA) August 28, 2025
"Tāpēc viens no atslēgas punktiem būs nokontrolēt jau sākot no uzbrukuma bumbām, iet tām pakaļ un nobremzēt viņu ātrās pārejas. Igauņiem ir arī ļoti kustīgs uzbrukums, kas nav balstīts uz vienu cilvēku. Ir ļoti daudz darbību bez bumbas, tāpēc visiem jākoncentrējas, ir jābūt skaidrai un laicīgai komunikācijai, lai neiekristu uz viltībām," skaidroja Visockis-Rubenis.
Ķermeņa lejasdaļas savainojuma dēļ trešdienas spēli nepabeidza saspēles vadītājs Žagars, kurš gan varēs atgriezties laukumā kādā no turpmākajiem mačiem, iespējams, jau pret Igauniju.
"Žagars spēlēs - tā ir labā ziņa. Nekas slikts nav noticis, vienkārši esam piesardzīgi," teica Visockis-Rubenis, kura teikto pielaboja valstsvienības delegācijas vadītājs Emīls Toms, sakot, ka lēmums par Žagaru tiks pieņemts spēles dienā.
"Mums ir ļoti profesionāls medicīnas korpuss, kas dara visu iespējamo, lai basketbolisti varētu spēlēt. Mikrotraumas, ja godīgi, ir visiem spēlētājiem. Pajautājiet, kuram kaut kas nesāp. Tas ir profesionālais sports," atzina Visockis-Rubenis.
Latvijas izlase A grupā Rīgā 29.augustā spēlēs ar Igauniju, 30.augustā - ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.