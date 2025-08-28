Ambiciozie Somijas basketbolisti čempionātu mājās sāk ar smagu uzvaru pret zviedriem
Somijas vīriešu basketbola izlase trešdien Tamperē uzvarēja Zviedrijas valstsvienību Eiropas basketbola čempionāta pirmajā spēlē.
Somija izcīnīja smagu uzvaru ar 93:90 (26:21, 23:27, 23:24, 21:18). Mačā, kurā nevienas no komandām pārsvars nepārsniedza astoņus punktus, somiem pirmajā ceturtdaļā panākot 21:13 pēc Mikaela Jantunena bumbas trieciena grozā no augšas ātrajā uzbrukumā, rezultatīvākais Somijas izlasē ar 28 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Lauri Markanens. 12 punktus guva Jantunens, bet 11 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Sasu Salins.
Zviedrijas izlasē 28 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja kādreizējais "VEF Rīga" aizsargs Ludvigs Hokansons, 15 punktus un sešas rezultatīvas piespēles - Viktors Gadeforss, 12 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas - Sīmons Birganders, bet pa desmit punktiem guva Pelle Lāšons savā debijā lielajos turnīros valstsvienībā, maču pabeidzot priekšlaicīgi ar piecām personiskajām piezīmēm, un Melvins Pancars, kurš sakrāja piecas rezultatīvas piespēles.
Jau ziņots, ka iepriekšējās B grupas spēlēs lietuvieši ar 94:70 uzvarēja Lielbritāniju, bet pasaules čempione Vācija ar 106:76 - Melnkalni.
Pirmajās A grupas spēlēs Rīgā Portugāle ar 62:50 pārspēja Čehiju, bet Latvija ar 73:93 piekāpās Turcijai, bet vakara mačā galvenie favorīti serbi sagrāva igauņus ar 98:64.
Vēl divās apakšgrupās Polijā un Kiprā pirmās spēles tiks aizvadītas ceturtdien.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Izslēgšanas turnīram, kas notiks tikai Rīgā, kvalificēsies katras grupas četras labākās komandas.