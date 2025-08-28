Ar uzvaru pret spēcīgo "Sparta" nepietiek, lai "Riga" turpinātu Eirokausu sezonu
Latvijas futbola komanda "Riga" trešdien Rīgā pieveica Prāgas "Sparta" vienību, taču divu maču summā nespēja iekļūt UEFA Konferences līgas grupas turnīrā.
"Riga" ar 1:0 (0:0) pieveica Prāgas "Sparta", divu maču summā piekāpjoties ar 1:2. Spēles pirmajā pusstundā labāki laukumā bija viesi, bet mājiniekiem labākais vārtu gūšanas moments 43. minūtē radās pēc Jagu Sikeiras izpildītā brīvsitiena, raidot bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī. Tomēr vārtsargs Peters Vindāls bumbu atvairīja.
"Riga" futbolisti atlikušajās puslaika minūtēs uzbruka, vēl vairākkārt apdraudot viesu vārtus, taču vārtus gūt neizdevās.
Otrajā puslaikā "Riga" turpināja uzbrukt, un Sikeira pēc Meisas Diopa piespēles ar sitienu dažus metrus pirms viesu soda laukuma raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 1:0 mājinieku labā.
Mača kompensācijas laika trešajā minūtē bumba pēc 78.minūtē laukumā nākušā Marko Regžas sitiena lidoja garām vārtiem.
Pirmajā mačā Prāgā ar 2:0 uzvarēja mājinieki.
"Riga" turnīru sāka ar otro kārtu, tajā divu spēļu summā ar 5:4 pieveicot Gruzijas vienību "Dila", bet trešajā kārtā ar 4:3 - Izraēlas komandu Jeruzalemes "Beitar". Arī "Sparta" Konferences līgas turnīru sāka ar otro kārtu, tajā divu maču summā ar 5:2 pieveicot Kazahstānas vienību "Aktobe", bet trešajā kārtā ar 6:2 - Erevānas "Ararat-Armenia".
Ceturtdien Rīgā RFS tiksies ar Maltas vienību Hamrunas "Spartans". Pirmajā mačā viesos RFS zaudēja ar 0:1. "Play-off" kārtas uzvarētāji iekļūst Konferences līgas grupas turnīrā, bet zaudētājiem Eirokausu sezona būs beigusies. Jau ziņots, ka Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu nepārvarēja "Auda" un "Daugavpils".
Aizvadītajā sezonā par Konferences līgas uzvarētāju kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 apspēlēja Seviljas "Real Betis".