Serbija gūst uzvara pār Igauniju: Jovičs izcēlās ar 18 punktiem
Serbijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar uzvaru mačā ar Igaunijas izlasi.
Serbija A grupas mačā uzvarēja ar 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20).
Serbijas izlasē visi 12 laukumā gājušie basketbolisti guva punktus. Par rezultatīvāko ar 18 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm kļuva Nikola Jovičs, 13 punktus guva Aleksa Avramovičs, 12 - Filips Petruševs, bet pa 11 punktiem - Bogdans Bogdanovičs, kura kontā arī septiņas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas, un Nikola Jokičs, kurš sakrāja arī desmit atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.
Igaunijas izlasē 11 punktus guva Henri Drells, bet desmit - Arturs Konontšuks.
Jau ziņots, ka dienas pirmajās spēlēs Portugāles basketbolisti ar 62:50 pārspēja Čehiju, bet Latvija ar 73:93 zaudēja Turcijai.
B grupā Somijas pilsētā Tamperē trešdien lietuvieši ar 94:70 uzvarēja Lielbritāniju, pasaules čempione Vācija ar 106:76 - Melnkalni, bet Somijā mājinieki ar 93:90 pieveica Zviedriju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
C grupas komandas Kipras pilsētā Limasolā un D grupas vienības Polijas pilsētā Katovicē cīņas uzsāks ceturtdien.