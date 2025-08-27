Porziņģis par spēli pret Turciju: "Viņi maksimāli ieskrējās jau no paša sākuma"
Turcijas vīriešu basketbola izlasei mačā pret Latviju izdevās uzķert spēles ritmu jau mača sākumā un saglabāt to līdz pat finālsvilpei, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas izlases spēlētājs Kristaps Porziņģis.
"Viņi maksimāli ieskrējās jau no paša sākuma un mēs vispār nevarējām uzķert ritmu. Kaut kādā ziņā nostrādāja tas, ka tie, kurus gribējām atstāt brīvākus, tie arī sameta. Sanāca, ka mēs pie viņiem skrienam ārā," stāstīja Porziņģis.
Latvijas izlases spēlētājs norādīja, ka arī atbildībai, kas nāk līdzi kā turnīra mājiniekiem, iespējams bijusi nozīme mača iznākumā.
"Šis ir augstākais līmenis, intensitāte ir augsta un komandas ir sagatavojušās mūsu spēles stilam. Mums ir jāspēj uz to atbildēt ar dažādiem veidiem. Viņi bija mums soli priekšā, nevarējām atrast ritmu. Bija brīži, kuros jau pietuvojāmies, bet nespējām vairs noķert," skaidroja Porziņģis.
Latvijas izlase A grupā Rīgā 29. augustā spēlēs ar Igauniju, 30. augustā - ar Serbiju, 1. septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.