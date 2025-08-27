Dāvis Bertāns par Turcijas uzvaru: saspēles vadītājs pārsteidza ar neierasti labo tālmetienu precizitāti
Turcijas basketbola izlases saspēles vadītājs pārsteidza latviešus ar neierasti labo tālmetienu precizitāti, sarunā ar žurnālistiem teica Latvijas valstsvienības uzbrucējs Dāvis Bertāns.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta pirmajā mačā ar 73:93 zaudēja Turcijai. Turki realizēja 15 no 25 tālmetieniem, visus piecus savus trejačus iemetot Kenanam Sipahi.
"Viņiem 15 punktus iemeta saspēles vadītājs, kurš nebūt nav labākais metējs komandā. Pret šādiem pretiniekiem ir "jāatdod" metieni tiem spēlētājiem, kas nav galvenie punktu guvēji. Arī otrs saspēlnieks pievienoja dažus tālmetienus, līdz ar to kopā tie ir 15-20 punkti, kas varēja arī nebūt. Taču tas nevar būt attaisnojums, pašiem jāspēj pielāgoties," secināja Bertāns.
Latvijas izlases basketbolists nenoliedza, ka pirmais mačs savu līdzjutēju priekšā radīja papildu enerģiju, kas ietekmēja spēli.
"Iespējams, dažus metienus sasteidzām. Vēlāk diezgan labi savācāmies un pietuvojāmies rezultātā, taču netikām pāri kalniņam, lai pagrieztu spēli citā virzienā," teica Bertāns.
Latvijas izlase A grupā Rīgā 29. augustā spēlēs ar Igauniju, 30. augustā - ar Serbiju, 1. septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.