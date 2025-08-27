Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības kandidāts Kristers Zoriks.
Kristers Zoriks: "Sākums nav tāds, kādu vēlējāmies. Bijām pārāk pasīvi"
Latvijas basketbola izlase Eiropas čempionāta pirmajā mačā spēlēja pārāk pasīvi, sarunā ar žurnālistiem atzina valstsvienības aizsargs Kristers Zoriks.
"Sākums nav tāds, kādu vēlējāmies. Bijām pārāk pasīvi, iespējams, nekustinājām pārāk daudz bumbu," teica Zoriks.
Viņš arī pievienojās viedoklim, ka pirmajā mačā netika pietiekami izmantots Kristapa Porziņģa potenciāls. "Viņam potenciāls ir iemest 60 punktus spēlē," atzina Zoriks.
Latvijas izlase A grupā Rīgā 29.augustā spēlēs ar Igauniju, 30.augustā - ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.