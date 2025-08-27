Pasaules čempione Vācija iesāk Eiropas čempionātu ar pārliecinošu uzvaru pret Melnkalni
Vācijas vīriešu basketbola izlase trešdien Tamperē izcīnīja uzvaru Eiropas basketbola čempionāta pirmajā spēlē.
Pasaules čempione Vācija ar 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21) uzvarēja Melnkalni.
Uzvarētājiem 22 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Francs Vāgners, 21 punktu guva Deniss Šrēders, Andreass Obsts guva 18 punktus, bet Maodo Lo sakrāja desmit punktus un sešas rezultatīvas piespēles.
Melnkalnes izlasē Nikola Vučevičs sakrāja 23 punktus, desmit atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, 18 punktus guva "VEF Rīga" spēlējušais Kails Olmens, 13 punktus, astoņas rezultatīvas piespēles un sešas kļūdas sakrāja Igors Drobņaks, bet 11 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Marko Simonovičs.
Jau ziņots, ka pirmajā B grupas spēlē lietuvieši ar 94:70 uzvarēja Lielbritāniju.
Vēl šodien Tamperē mājiniece Somija tiksies ar Zviedriju.
Pirmajā A grupas spēlē Rīgā Portugāle ar 62:50 pārspēja Čehiju. Šobrīd spēlē Latvija un Turcija, bet dienas beigās notiks Serbijas un Igaunijas mačs.
Vēl divās apakšgrupās Polijā un Kiprā pirmās spēles tiks aizvadītas ceturtdien.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Izslēgšanas turnīram, kas notiks tikai Rīgā, kvalificēsies katras grupas četras labākās komandas.