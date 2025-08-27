Futbols
Šodien 13:11
Futbola kluba "Slavia" galvenais treneris pēc zaudējuma sniedz neparastu komentāru un kļūst par sociālo tīklu zvaigzni. VIDEO
Baltkrievijas futbola kluba Maziras "Slavia" galvenais treneris pēc zaudējuma 1:3 pret Minskas "Dinamo" sniedza visai neparastu komentāru un kļuva par sociālo tīklu zvaigzni.
Video sporta ziņu reportieris saka: "Blakus man ir Ivans Biončiks, "Slavia" galvenais treneris. Sakiet, lūdzu, tik labi sākāt otro puslaiku, bet kas pietrūka, kāpēc nesanāca mainīt iznākumu?" Uz ko Biončiks atbildēja: "Labi sākām otro puslaiku, bet kaut kas pietrūka, lai mainītu iznākumu." Būtībā viņš vienkārši atkārtoja to, ko teica žurnālists. Bet uz jautājumu, ko gaidīt faniem no nākošās spēles, treneris atbildēja to pašu: "Gaidīt nākošo spēli."