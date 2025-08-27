Par Izraēlas basketbola izlases drošību "EuroBasket" laikā rūpējas pat Interpols
Kā ziņo Izraēlas mediji, tad par valsts basketbola izlases drošību Polijā Eiropas čempionāta basketbola laikā gādās nozīmīgas Eiropas varas iestādes ar Interpolu priekšgalā.
Izraēla spēlēs Polijas pilsētā Katovicē, kur ielozēta D apakšgrupā kopā ar Slovēnijas, Polijas, Francijas, Islandes un Beļģijas valstsvienībām. Politiski valsts uztur karadarbību pret Palestīnu, un pēdējā laikā saskaras ar lielāku kritiku par savām darbībām.
Kā ziņo "Hayom", tad par Izraēlas basketbola valstsvienības drošību Katovicē rūpējas valsts Vispārējais drošības dienests kopā ar Interpolu, abām institūcijām sadarbojoties ar Polijas varasiestādēm ar mērķi garantēt spēlētāju un personāla drošību. Spēlētāji instruēti publiski nedemonstrēt Izraēlas valsts simboliku, kā arī būt pēc iespējas neredzamākiem sabiedrībā.
Iespējams, šādi mēri pieņemti pēc viena Izraēlas futbola fanu izgājiena Konferences līgas kvalifikācijā. Ungārijas pilsētā Debrecenā spēkojās Haifas "Maccabi" un Čenstohovas "Rakow". Tās laikā izraēļu fani demonstrēja plakātu ar uzrakstu "slepkavas kopš 1939. gada", tādējādi atsaucoties uz nacistiskās Vācijas iebrukumu Polijā un vēlāk izraisīto Otro pasaules karu. Polijas jaunais prezidents Karols Navrocks šo izgājienu nosauca par neaprakstāmu stulbumu. Tikmēr pēc spēles ar akmeņiem tika apmētāts Izraēlas fanu autobuss.
Ar grūtībām pirms turnīra saskārusies Izraēlas basketbola izlase, kurai bijis sarežģīti atrast pārbaudes spēļu pretiniekus. Vairākas izlases un pat basketbola klubi atteicās no šādas iespējas, jo uzskatīja, ka tādā veidā paustu savu politisko nostāju. Komanda aizvadīja piecas spēles, taču ne pret tiem spēcīgākajiem pretiniekiem - Rīgā tā ar 76:66 pārspēja Gruziju un ar 81:93 zaudēja Igaunijai, Kiprā divas reizes pārspēja vienu no "EuroBasket" mājiniecēm (109:69, 75:58), kam sekoja zaudējums pret Melnkalni (76:88).
2025. gada Eiropas čempionātu Izraēlas basketbola izlase sāks 28. augustā, kad Katovicē cīnīsies pret Islandi. 2022. gada Eiropas čempionātā izstājās pēc grupu turnīra, ieņemot 17. vietu 24 komandu konkurencē.