Uzslava vai modrības iemidzināšana? Latvijas pirmās pretinieces Turcijas treneris neskopojas ar komplimentiem
Latvijas vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā spēlēs ar ļoti labu sastāvu, kas kopā aizvadījis mačus jau vairākus gadus, preses konferencē teica Turcijas valstsvienības galvenais treneris Ergins Atamans. Trešdien Latvijas vīriešu basketbola izlase Rīgā pirmajā Eiropas čempionāta finālturnīra mačā tiksies ar Turciju.
"Sāksim turnīru ar ļoti grūtu spēli pret Latviju. Tā ir turnīra mājiniece, un Latvijai ir ļoti labs sastāvs, kas spēlējis kopā jau vairākus gadus. Šajā turnīrā arī mēs esam ar savu labāko sastāvu, ir daudz pieredzējušu spēlētāju. Mums bija labs sagatavošanās posms," stāstīja Atamans.
"Protams, ka gribētu sākt turnīru ar uzvaru, bet vai tā būtu uzvara vai zaudējums, nekas nemainīsies, un būs svarīgi apakšgrupu turnīru noslēgt starp labākajām trīs komandām. Tas ir mūsu galvenais uzdevums šajā pirmajā turnīra daļā," viņš piebilda.
Savukārt viens no Turcijas izlases spēlētājiem Džedi Osmans izcēla, ka šajā Eiropas čempionātā teju visas vienības ir sapulcējušas labākos sastāvus.
"Tas ir viens no labākajiem turnīriem, komandas ir ar labākajiem sastāviem. Tā, protams, būs grūta spēle, bet mēs gandrīz mēnesi labi strādājām un esam gatavi rītdienas mačam," norādīja Osmans.
Tāpat viņš raksturoja Latviju kā komandu, kas mēģina uzbrukumus izveidot pēc iespējas ātrāk.
"Latvijai patīk spēlēt ļoti ātri, tāpēc mums jābūt gudriem un nevaram pieļaut kļūdas vai izpildīt sliktus metienus, jo viņi to izmantos. Ja varam atgriezties aizsardzībā, tad mums būs labas iespējas uzvarēt spēli," stāstīja basketbolists.
Bez Latvijas un Turcijas A apakšgrupā spēlēs arī Serbija, Portugāle, Čehija un Igaunija.