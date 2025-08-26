Porziņģis turku līderi salīdzina ar Nikolu Jokiču, Artūrs Žagars pilnībā gatavs "EuroBasket" atklāšanas mačam
Latvijas basketbolisti dienu pirms spēles pret Turciju atradās labā noskaņojumā, Kristapam Porziņģim un Artūram Žagaram Jauns.lv izsakoties par gatavību un pirmās spēles pretinieku, Turciju.
Latvijas izlases treniņš dienu pirms "EuroBasket 2025" sākuma
2025. gada 26. augustā Latvijas basketbola izlase "Xiaomi Arēnā" aizvadīja treniņu pirms pirmās spēles Eiropas čempionātā.
Latvijas basketbolisti dienu pirms pirmās Eiropas čempionāta spēles “Xiaomi Arēnas” jauno grīdu izmēģināja kā trešie - pēc Čehijas un Portugāles. “Atmosfēra mums ir super,” pēc treniņa Jauns.lv teica Porziņģis. Viņam piekrita Žagars, kurš pārbaudes spēlēs dažādu iemeslu dēļ laukumā devās tikai pirmajā spēlē pret Itāliju un ceturtajā pret Grieķiju. Abi arī viens ar otru pajokoja.
Žagars, kurš tika pietaupīts dažādu veselības likstu dēļ, atzina, ka šobrīd ir 100% gatavs spēlei pret Turciju, kurā viņam ir daudz zināmu basketbolistu - pēdējo sezonu viņš pavadījis Stambulas “Fenerbahce”, kurā spēlēs arī nākamgad. “Vairāk zinu šo spēlētāju profilus. Viņu stiprās un vājās puses. Valstsvienībā gan spēlē citādāk nekā klubā.” Lūgts minēt, kādas ir Turcijas spēcīgās puses, Žagars atbildēja izvairīgāk. “Jautājums jau, kā viņi saspēlēsies. Tomēr sabraukušas NBA un Eirolīgas zvaigznes. Viens ir pārbaudes spēles, Eiropas čempionāts ir kas pavisam cits. Kā jau katra komanda, tā čempionāta laikā kļūs tikai labāka.”
“Kopumā tā ir laba komanda,” Turciju vērtēja Porziņģis. “Viņi spēkā ir līdzvērtīgi mums. 100% viegli nekas nebūs. Mums palīdzēs tas, ka esam mājās,” viņš turpināja, līdzīgu tēzi izsakot Latvijas izlases saspēles vadītājam. “Mums jāparāda, uz ko esam spējīgi, uz ko esam gatavojušies. To esam darījuši nopietni un gana ilgi. Jācer, ka fani mūs dzīs uz priekšu. Paši mēģināsim izdarīt tā, lai viņiem ir gandarījums.” NBA spēlējošais Porziņģis turku zvaigzni Alperenu Šenginu salīdzināja ar serbu zvaigzni Nikolu Jokiču, sakot, ka trīs gadu laikā viņš ir ļoti progresējis.
Uz jautājumu, kādas ir Latvijas rezerves pret pārbaudes spēlēm. Porziņģis atbildēja nekonkrēti, sakot, ka nav jau tā, ka valstsvienība spēlējusi uz pusspēku. “Vajadzētu jau ieslēgt nākamo līmeni. Pārbaudes spēlēs minūtes bija limitētas, taču nespēlējām uz 50%. Itālija, kas ir laba komanda, pret mums aizvadīja trešo spēli, mēs pirmo. Pēdējā spēlē pret viņiem jau varējām salīdzināt, kādi bijām. Uzkāpinājām savu līmeni. Uz īstajām spēlēm to varam palielināt vēl. Tomēr negribu neko sasolīt. Būsim, kas esam, bet ar augstāku intensitāti.”
“Komandas basketbols,” uz jautājumu par svarīgākajiem uzdevumiem mačā pret Turciju teica Porziņģis. “Ja spēlēsim ar kustību, neparedzamību, kādu vajag, tad uzbrukumā viss būs kārtībā. Aizsardzībā jāizdara savas lietas. Ja vairāk spēlēsim kā komanda, tad arī viss būs kārtībā.” Žagars atzina, ka Lukas Banki atziņa komandai bijusi par nepadošanos. “Nevaram pārāk sapriecāties un arī pārāk bēdāties, ja kaut kas noiet greizi. Mentāli jābūt gataviem, jo turnīrs ir garš. Katra spēle būs svarīga.”
Pēc spēles pret Turciju Latvijas izlasei paredzētas cīņas pret Igauniju 29. augustā, Serbiju 30. augustā, Portugāli 1. septembrī un Čehiju 3. septembrī. Lai iekļūtu astotdaļfinālā, grupā jātiek četru labāko pulkā.