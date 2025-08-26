LOK atjauno Olimpisko sacensību aģentūras darbību, vadību uzticot Anitai Muižniecei
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) atjauno darbību nodibinājumam "Olimpisko sacensību aģentūra" (OSA), veicot stratēģisku soli liela mēroga sporta pasākumu organizēšanā. LOK paspārnē esošajai aģentūrai tiks uzticēta tādu svarīgu notikumu rīkošana kā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (LJO) un īpaši gaidāmais 2031. gada Eiropas Jaunatnes Olimpiskais festivāls (EJOF) Liepājā.
Olimpiskās Sacensību Aģentūras atjaunošana kļuvusi īpaši aktuāla, lai nodrošinātu Latvijas Jaunatnes Olimpiādes atsākšanu un savlaicīgi uzsāktu tehniskos sagatavošanās darbus sekmīgai Eiropas Jaunatnes Olimpiskā festivāla (EJOF) rīkošanai, informē LOK, papildinot, ka šāds nodalīts organizatoriskais modelis jau iepriekš ir apliecinājis savu efektivitāti, nodrošinot augstu profesionalitāti un atbilstību starptautiskajiem standartiem tādos pasākumos kā Eiropas čempionāts basketbolā un pasaules čempionāts hokejā. Kamēr OSA koncentrēsies uz sacensību organizēšanu, Latvijas Olimpiskā komiteja turpinās pildīt savas pamatfunkcijas saskaņā ar Olimpisko hartu, vienlaikus īstenojot aģentūras darbības pārraudzību.
Olimpiskās Sacensību Aģentūras vadība uzticēta bijušajai Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei. Komiteja skaidro, ka pieredze, kas gūta ministra amatā, sniegusi viņai dziļu izpratni par sporta nozari, īpaši bērnu un jauniešu sporta attīstību, kas ir viena no Latvijas sporta politikas pamatnostādnēm. Tāpat viņa pārzina valsts pārvaldes mehānismus, darbības principus un sadarbības procesus ar dažādām ministrijām un institūcijām. Šīs zināšanas ir būtiskas, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu darbu ar valsts un pašvaldību iestādēm, kas nepieciešams tik nozīmīga mēroga pasākuma kā Latvijas Jaunatnes olimpiādes un EJOF veiksmīgai norisei.
Šī iniciatīva apliecina LOK apņēmību attīstīt sportu Latvijā un dot jaunajiem sportistiem iespēju startēt starptautiska līmeņa sacensībās savās mājās. Atgādinām, ka šī gada 1. martā Eiropas Olimpisko komiteju (EOK) kongresā Frankfurtē Latvija izcīnīja tiesības Liepājā organizēt 2031. gada vasaras Eiropas Jaunatnes Olimpisko festivālu. Tas būs pirmais šāda mēroga pasākums Latvijā un Baltijā.
Eiropas Jaunatnes Olimpiskais festivāls ir Eiropas lielākās dažādu sporta veidu sacensības jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Tās notiek reizi divos gados, pulcējot tūkstošiem sportistu, treneru, personāla un atbalstītāju no visas Eiropas.