Latvijas potenciālā pretiniece Lielbritānija nosaukusi savu divpadsmitnieku
Lielbritānijas vīriešu basketbola izlasē startam Eiropas čempionātā ir iekļauti trīs pašmāju klubus pārstāvoši spēlētāji, kā arī četri Turcijas, Grieķijas un Itālijas klubu basketbolisti, pirmdien paziņoja Lielbritānijas Basketbola federācija (BBF).
Lielbritānijas izlases galvenā trenera Marka Stetela 12 spēlētāju sarakstā pirmdien nosauktajā sarakstā pārsvarā ir ārzemju klubu basketbolisti. Turcijas klubus pārstāv centra spēlētājs Geibriels Olaseni ("Mersin") un uzbrucējs Akvasi Jeboā ("Trabzonspor"), kā arī Itālijas vienības Venēcijas "Reyer" uzbrucējs Kārls Vītls un Grieķijas kluba Faliraki "Kolossos" pārstāvis Deniels Akins, kurš var spēlēt uzbrucēja un centra spēlētāja pozīcijās.
Lielbritānija čempionātu trešdien sāks ar B grupas maču Somijas pilsētā Tamperē, tiekoties ar Lietuvu, bet pēc tam secīgi tiksies ar Somiju, Zviedriju, Pasaules kausa uzvarētāju Vāciju un Melnkalni. Četras labākās grupas komandas astotdaļfināla sacentīsies RĪgā ar kādu no Latvijas grupas pārstāvēm.
"Mums bija patiešām produktīva un konkurētspējīgu basketbolistu treniņnometne jau no pirmās dienas," apmierināts ir Stetels.
Lielbritānija piektdien noslēdza gatavošanos ar uzvaru pārbaudes mačā ar Igauniju (72:62). Iepriekšējās pārbaudes spēlēs ar Franciju, Beļģiju, Bosniju un Hercegovinu, kā arī Slovēniju tika piedzīvoti zaudējumi.
Četras labākās grupas komandas kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Čempionāts sāksies trešdien.
Lielbritānijas izlases sastāvs:
aizsargi - Amins Adamu (Londonas "Lions", Lielbritānija), Lūks Nelsons ("Sopron", Ungārija), Tariks Filips (Londonas "Lions"), Džošs Vords-Hiberts (Ņūkāslas "Eagles"), Dželanijs Vatsons-Geils (bez kluba), Patriks Vīlens (Sombathejas "Falco", Ungārija);
uzbrucēji - Akvasi Jeboā ("Trabzonspor", Turcija), Kārls Vītls (Venēcijas "Reyer", Itālija), Žibrils Belo (Sombathejas "Falco", Ungārija), Mailzss Hesons (bez kluba);
centra spēlētāji - Geibriels Olaseni ("Mersin", Turcija), Deniels Akins Faliraki "Kolossos", Grieķija).