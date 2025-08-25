Citi sporta veidi
Šodien 15:49
Pēc 13 stundām lietuviete Juneta Krīlovaite pārpeldējusi Lamanša šaurumam
Juneta Krīlovaite kļuvusi par pirmo Lietuvas pilsoni, kas pārpeldējusi Lamanša šaurumam.
"Pēc 13 stundām un četrām minūtēm es sasniedzu smilšaino Francijas piekrasti," 22 gadus vecā peldētāja nedēļas nogalē rakstīja sociālajā tīklā "Facebook".
Krīlovaite ar savu peldējumu vēlējās vākt ziedojumus emocionālā atbalsta palīdzības līnijai "Jaunimo linija". Viņas mērķis bija savākt 2000 eiro, bet līdz pirmdienas pēcpusdienai iniciatīvai bija piesaistīti jau vairāk nekā 2700 eiro.
Viņa 2019.gadā pārpeldēja Kuršu jomu un 2023.gadā piedalījās stafetes peldējumā pār Lamanšu.