Ar kautiņu noslēdzas Argentīnas un Dominikānas basketbola spēle Amerikas čempionātā "AmeriCup". VIDEO
Ar pamatīgu dūru izvicināšanu svētdien Nikaragvas galvaspilsētā Managvā noslēdzās “AmeriCup” jeb kādreizējā FIBA Amerikas čempionāta spēle starp pašreizējo čempioni Argentīnu un Dominikānu. Nokaitētās un saspringtās cīņas pagarinājumā ar 84:83 uzvarēja dominikānieši, un uzreiz pēc fināla signāla laukumā sākās haoss.
Pēc šīs uzvaras Dominikāna jau garantējusi vietu ceturtdaļfinālā, kamēr Argentīnai par ceļazīmi pēdējā grupas spēlē būs jāmērojas spēkiem ar Kolumbiju. “AmeriCup” ceturtdaļfinālā jau iekļuvušas arī Brazīlija, Kanāda un Puertoriko.
Plūkšanās laukumā piešķīrusi papildu asumu Argentīnas un Dominikānas sāncensībā. 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijā Dominikāna viesos sensacionāli pieveica Argentīnu, atspēlējot 17 punktu deficītu, atstājot 1950. un 1990. gada pasaules čempioni, kā arī 2004. gada olimpisko čempioni aiz borta. Jāpiebilst, ka 2023. gada Pasaules kausa izcīņā Dominikāna nospēlēja atzīstami, grupā uzvarot visās trijās spēlēs, tostarp pār Itāliju, tomēr zaudējumi otrajā posmā Serbijai un Puertoriko liedza tai iekļūt ceturtdaļfinālā.
2022. gadā “AmeriCup” turnīrā triumfēja Argentīna, finālā ar 75:73 pārspējot Brazīliju. Pusfinālā argentīnieši ar 82:73 pieveica septiņkārtējo čempioni ASV.